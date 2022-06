Žongleri u Španskom, animacija u Gajnicama

Trg Ivana Kukuljevića 9 u Španskom i Argentinska 5 u Gajnicama dvije su adrese kojima će ove sezone "marširati" Susedgradska ljetna promenada. Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad i ove je godine pripremio obilje zabave uz koncerte, animatore i edukativne radionice.

Tako će se u Španskom primjerice 14. lipnja od 18 do 19 sati moći vidjeti žongleri i hodači na štulama, a 27. lipnja u 19 sati najmlađe očekuje kazališna predstava "Palac sim, palac tam". Program završava 29. lipnja znanstvenom zabavljaonicom. Promenada u Gajnicama pak počela je jučer, trajat će do 15. srpnja, a 20. lipnja svi će školarci ovdje moći proslaviti kraj školske godine uz kazališni program o klaunovima i njihovim zgodama.

Djecu u dobi od 9 do 12 godina od 4. do 8. srpnja očekuje i tjedan animacije na kojemu će naučiti osnove te filmske djelatnosti te na koncu izraditi i vlastitu. Posjetitelji svih dobnih skupina moći će uživati i u koncertima bendova Drowsy Lizards 29. lipnja, The Dudes dan poslije i Two Old Dogs 1. srpnja, a cijeli je program besplatan. •