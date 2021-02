Zbog sanacije cjevovoda zatvorena Karlovačka cesta, pet autobusnih linija vozi izmijenjeno

Karlovačka cesta, na dijelu od Ulice Remetinec do Kupinečke, zatvorena je za sav promet do ranih jutarnjih sati ponedjeljka.Tijekom hitne sanacije vodoopskrbnog cjevovoda prometuje se obilazno Karlovačkom, spojnom prometnicom prema Jadranskoj aveniji i kroz čvor Lučko, zbog čega autobusne linije 111, 112, 132, 164 i 168 mijenjanju dio trase te prometuju kroz središte Remetinca, zaobilazeći Blato.

Nova trasa je: Savski Most - redovnim trasama do raskrižja Karlovačke ceste i Jaruščice – (desno) Rotor – (ravno) izlaz Jadranska avenija – (lijevo) Jadranska avenija – (desno) Karlovačka cesta – (ravno) Puškarićeva ulica – i u nastavku uobičajenim trasama do svojih odredišta.