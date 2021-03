Zbog izvođenja radova na redovnom održavanja stabala Ulica Tina Ujevića, na dijelu od Ulice Josipa Roglića do Ulice Josipa Gigla, od ponedjeljka 29. ožujka do petka 02. travnja 2021. godine u vremenu od 08:00 sati do 15:00 sati, bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac za vrijeme izvođenja radova bit će: T. Ujevića - Albaharijeva - J. Šidaka - J. Gigla - T. Ujevića i obratno.