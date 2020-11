Zatvara se Selnička, a mijenjaju se i vozni redovi nekih autobusa

Od četvrtka, 19. studenoga u 7 sati do nedjelje, 29. studenoga u 20 sati, autobusno stajalište Roginina u smjeru zapada, na trasi linija 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 130, 131, 136, 137, 146 i 172 bit će izmješteno 50-tak metara istočno od postojećeg stajališta zbog radova na semaforizaciji raskrižja Ilice i Roginine ulice.

Zbog radova na sustavu odvodnje u naselju Kobilić promet će biti privremeno prekinut od četvrtka, 19. studenoga do ponedjeljka, 30. studenoga te će autobusne linije 309 (Velika Gorica - Sasi) i 321 (Velika Gorica - Strmec Bukevski) prometovati djelomično izmijenjenim trasama:

Velika Gorica - redovnim trasama do raskrižja Ulice Kobilić i velikogoričke obilaznice – (lijevo) velikogoričkom obilaznicom prema Zagrebu – (ravno) do ulaza u Kobilić – (desno) prema centru Kobilića – autobusi će se okrenuti kod igrališta NK Vatrogasac – i dalje redovnim trasama do odredišta.

U povratku prema Velikoj Gorici autobusi će voziti redovnim trasama do igrališta NK Vatrogasac gdje će se okrenuti – natrag Ulicom Kobilić do raskrižja s Ulicom Bapča – (lijevo) Ulica Bapča – (lijevo) velikogoričkom obilaznicom prema Velikoj Gorici – (desno) Ulica Kobilić – i u nastavku uobičajenim trasama do Velike Gorice.

Zbog sanacije kolnika u zoni autobusnog okretišta u Sesvetskoj Selnici, od četvrtka 19. studenoga u 8 sati do ponedjeljka, 30. studenoga, autobusna linija 277 (Sesvete - Sesvetska Selnica) prometovat će skraćeno do DVD-a Sesvetska Selnica (50-tak metara od redovnog okretišta u Sesvetskoj Selnici).

Zbog izvođenja radova uređenja kolnika Selnička ulica na dijelu od Ulice Grge Franje Puđaka do kućnog broja 87, u vremenskom razdoblju od četvrtka 19.11.2020. od 8,00 sati do subote 28.11.2020. do 4,00 sata bit će zatvorena za sav promet.