Tomaševićeva zamjenica otkrila što će nuditi kadrovima koje odrede da su višak

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec danas je bila gošća Intervjua tjedna u TNT-u na N1 televiziji, gdje se osvrnula na situaciju u Holdingu, reorganizaciju gradske uprave i stanje s otpadom. Ljudstvo u Holdingu nije kvalitetno raspoređeno pa istovremeno postoji višak i manjak mađu zaposlenima, odnosno da su duplicirana radna mjesta, rekla je danas.

- Već ranije, u pripremi poslovnog plana za Holding za 2022. je detektiran veći broj višaka, on se odnosi na to da Holding nije moderna kompanija. Najveći dio, kada govorimo o viškovima, su duplicirana radna mjesta. Tu dosita ima jako puno preklapanja. Istoremeno imamo i manjke. Čistoću smo spomenuli, ona je ključna, ona svaki dan mora ispuniti svoje obaveze prema građanima. Čistoća je bila potkapacitirana, Uprava će i ovim viškovima u administartivnim poslovima ponuditi da prijeđu na operativne poslove. Da ljudi s uredskog posla idu na neke operativne poslove u Čistoći. Nemam uvid jesu li to vozači i organizatori terena, ali opertivni poslovi o kojima ovisi funkcioniranje grada. Specifično vezano uz Holding, mislim da je važno reći više stvari. Spominjalo se, bivši gradonačelnik kontrolirao je Holding do razine zapošljavanja čistačice. Naš je stav, naravno da moramo znati i moramo upravljati strateški tvrtkama. - rekla je Dolenec. Građani osjete grad kroz gradska poduzeća, ona su ključna, rekla je.

- Mi smo u tom smislu u koodrinaciji s Upravom i njima je to jasno, mi smo dostupni za razgovore na strateškoj razini, ali ne na operativnoj. Holding će drugu godinu bilježiti gubitak, to se mora zaokrenuti. Njihov osnovni cilj je pozitivno poslovanje tvrke - veli.

Ponovila je i kako je preuzimanje vlasti u Zagrebu bilo poput preuzimanja kormila tankera, koji i kada sve ide dobro, ne može brzo promijeniti smjer.

- Da, doista, uprava koju smo naslijedli, a posebno poduzeća nisu moderne korporacije u kojima vertikale funkcioniraju i u kojima možete zadati ciljeve i oni se ostvaruju. Tu su bili ljudi koji su čekali mig gradonačelnika. Mislim da nakon 6 mjeseci to uopće nije ista stvar. Veći problem su po meni poduzeća, nego sama uprava jer je uprava puno više vezana pravilima - kazala je, a spomenula je i preustroj same gradske uprave i natječaje pri zapošljavanju.

- Mi paralelno uz natječaje radimo izmjenu ustrojstva u 340 ustanova. Mi se s time moramo pomiriti da će tu i tamo doći do neke greške, važno je da je mi brzo vidimo i ispravimo. Što se tiče javnih natječaja, ja sam svjesna da postoji puno skepse o tome kako to funkcionira. Ako ja znam nekoga tko je jako kvalificiran, ja ću mu reći da se javi, ali neću ništa garantirati. Ja možda znam jednu dobru osobu, no ako napravim natječaj kako spada, fer i transparentno, upoznat ću još 2,3 dobre. Ljudi se javljaju i ljudi se frapiraju, kažu nam otvoreno da su se javili samo da vide funkcionira li to zaista tako. Vodeće pozicije, osim što su stručni, kompetentni i motivirani ljudi, moraju znati što mi hoćemo - rekla je.

Što se tiče odvajanja otpada rekla je da se prvo mora napraviti infrastruktura koja funkcionira nabolje za pojedinu zgradu, a ovisno o tome Čistoća te spremnike mora moći povezati s količinom miješanog otpada i cijenom koja se plaća.

- Ako netko stavi vrećicu u krivi spremnik da se penalizira zgrada. Poanta je da se ponašamo kao zajednica. Mislim da je važno da u tom smislu, ako želimo da Zagreb bude moderna europska metropola, to je velik korak koji je pred nama. Bit će čupavo po putu, ali sam optimistična i nadam se da će sljedeće godine u ovo vrijeme puno toga biti drugačije nego sada - rekla je.