Zagrebački ZOO uspostavlja suradnju sa Šangajskim parkom divljih životinja

Šangajski park divljih životinja otvoren je za suradnju sa Zoološkim vrtom Grada Zagreba. Istaknulo je to njegovo izaslanstvo tijekom posjeta Zoološkom vrtu Grada Zagreba. – Zainteresirani smo za suradnju vezanu uz životinje te prijenos znanja – poručio je Li Fujun, zamjenik ravnatelja Šangajskog parka divljih životinja. Taj park spada među najveće zoološke vrtove u Kini. Prostire se na 153 hektara. Godišnje ima tri milijuna posjetitelja. Oni park kojim se životinje slobodno kreću, obilaze pješice, odnosno u posebno zaštićenim vozilima i plovilima. U Šangajskom parku divljih životinja živi 10.000 životinja koje predstavljaju 200 vrsta. Riječ je u prvom redu o velikim životinjama – od slonova preko tigrova do plamenaca, napominju iz zagrebačkog ZOO-a,

Zaposlenici Šangajskog parka divljih životinja s kolegama iz Zagreba razmijenili su iskustva vezana uz ugrožene vrste životinje. Govorili su o važnosti edukacije posjetitelja te posvećenosti istraživanju i očuvanju ugroženih vrsta. Izuzetno se ponose uspješnim uzgojom ugroženih autohtonih vrsta, velikih pandi i zlatnih kratkonosih majmuna. Istaknuli su da se u vođenju parkom vode humanošću i brigom za dobrobit životinja.

– S kolegama iz Kine dijelimo niz zajedničkih vrijednosti vezanih uz ugrožene vrste životinja. Predstavili smo im naše projekte u koje su uključene životinje koje imamo u Zoološkom vrtu, a među kojima su čovječja ribica, primorska gušterica i hrvatske zmije otrovnice. Govorili smo i o našem doprinosu zaštiti životinja izvan naše ograde, od sprječavanja kolizije ptica sa staklom do zaštite bijelih roda. Osvrnuli smo se i na europske projekte u kojima trenutačno sudjelujemo. Riječ je o projektima očuvanja riječnih kornjača i oprašivača. Svjesni smo da Zoološki vrt Grada Zagreba ima malu površinu, ali naši djelatnici raspolažu velikim znanjem koje rado dijelimo sa svijetom – kazao je Ivan Cizelj, ravnatelj Zoološkog vrta Grada Zagreba.

Sastanak u Zoološkom vrtu Grada Zagreba organiziralo je Hrvatsko-kinesko društvo prijateljstva. – Ovo je prvi korak u suradnji Zoološkog vrta Grada Zagreba i Šangajskog parka divljih životinja. Nadam se da će uskoro potpisati i sporazum o suradnji i prijateljstvu – rekao je Nikola Starčević, predsjednik HKDP-a. Izaslanstvo Šangajskog parka divljih životinja u Hrvatsku je doputovalo iz Austrije. U Beču je posjetilo Zoološki vrt Schönbrunn.