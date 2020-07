Zagrebački Crveni križ dijelit će sušilice za one pogođene poplavom

Crveni križ Grada Zagreb dijelit će sušilice za isušivanje prostorija nastradalih na području Grada Zagreba nakon poplave koja je u noći na subotu pogodila Zagreb.

Sušilice će se moći preuzimati radnim danom od ponedjeljka do petka na lokaciji sjedišta društva u Ilici 223, i to u terminu od 8 do 16 sati. Prethodna najava za potrebu usluge isušivanja može se izvršiti na broj telefona 01 3778236 u ovom terminu ili mailom na adresu info@ckzg.hr, uz napomenu kako se prostorije iz kojih je ispumpana voda prethodno moraju prozračiti barem dva do tri dana prije isušivanja, kako bi se eliminirala eventualna opasnost od električnih udara u instalacijama prostorija.