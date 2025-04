Zagreb hitno treba novi GUP, stručnjaci upozoravaju: 'Ovo što imamo sad muka je za pročitati'

Izmjene i dopune zagrebačkog Generalnog urbanističkog plana ostaju na čekanju. Nije, naime, stigla suglasnost resornog ministarstva pa je jučerašnja sjednica Gradske skupštine na kojoj se dokument trebao izglasati otkazana. – Bilo je očito da nam se neće dozvoliti da do kraja ovog mandata usvojimo izmjene GUP-a, no učinit ćemo to u idućem – poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Rješava li se kaos?

Kulminacija je to peripetija oko dokumenta koji se nerijetko nazivao i "novim GUP-om", iako je riječ o izmjenama originala donesenoga još 2007. koji je dosad i triput modificiran, i to 2009., 2013. i 2016. Na posljednjim se izmjenama počelo raditi u proljeće 2022., a lanjskoga je listopada zatražena suglasnost ministarstva. Krajem siječnja pak stigla je odbijenica, a potom krajem ožujka i drugi zahtjev za doradu izmjena kojima bi se, prema Tomaševićem riječima, trebao riješiti urbanistički kaos u Zagrebu.

A među njima su, primjerice, povećanje prostora namijenjenoga za zelenilo za 36 hektara, odnosno na 16,3 posto površine metropole, posebna zaštita za gradske potoke, postrožavanje uvjeta nadogradnje obiteljskih kuća te uvođenje mješovite namjene u centru kojoj je cilj ograničiti apartmanizaciju. Prvotni je prijedlog obuhvaćao i obvezu raspisivanja javnih urbanističko-arhitektonskih natječaja te određena ograničenja za izdavanje lokacijskih dozvola, no od uvođenja takvih "nadstandarda" moralo se odustati. Uzme li se usto u obzir da je od posljednje korekcije gotovo dva desetljeća starog dokumenta prošlo devet godina, stručnjaci sve glasnije upozoravaju da Zagreb vapi za novim GUP-om. U normalnim okolnostima, kažu, trebao bi se donositi otprilike svakih pet godina, koliko okvirno treba i da se izradi.

– Ono što sad imamo jesu stalne izmjene i dopune, koje su točkaste i besmislene. Praksa je da tko god dođe na vlast, piše neku svoju verziju. Rezultat je tekst koji je muka pročitati, izrazito restriktivan i destruktivan. Nama treba novi GUP – ističe arhitekt Damir Ljutić.

Formalni je postupak sličan kao i za izmjene i dopune, objašnjava urbanist Luka Krstulović, uključujući jednu ili više javnih rasprava, pa se u proceduralnom smislu GUP može donijeti i za manje od pet godina. – No ono što koči njegovu izradu nisu samo procedure i birokracija, već nedostatak vizije i strategije razvoja Zagreba u sljedećih 25 do 30 godina. Moramo definirati kako se grad razvija ekonomski, kako rješavamo probleme prometa, javnog prijevoza, gradske željeznice, što je sa stambenim politikama, kako aktiviramo zapuštena brownfield područja, kako koristimo resurs rijeke Save... Istina, Zakon o prostornom uređenju je loš te u mnogočemu koči urbanistički razvoj, ali čak i ako čekamo novu regulativu, Grad treba iskoristiti to vrijeme za izradu temeljnih strateških dokumenata koji će odrediti dugoročni razvoj. Sve to prethodi pokretanju izrade novog GUP-a, a moglo se već početi. To ne smije biti kratkoročan politički dokument, već implementacija dugoročnih strategija, koje Zagreb trenutačno nema, a moraju se početi pripremati – drži Krstulović.

Upravo takav dokument Ljutić je kao tadašnji predsjednik Društva arhitekata Zagreb predlagao još za mandata Milana Bandića. – Bila bi to dugoročna strategija prostornog razvoja metropole, ključni dokument ne samo za idući novi GUP, već i sve koji bi došli iza njega. Dobili smo podršku strukovnih organizacija, čak smo i uručili dokument s terminskim i planom aktivnosti te preciznim financijskim okvirom, no ništa se nije dogodilo. A on nam treba jer nitko tko je upravljao gradom dosad nije izradio plan koji izlazi izvan okvira četverogodišnjeg mandata – kaže.

A onda stiže i vrijeme za idući...

A može li metropola do 2030. dobiti novi GUP? To nije nemoguće, odgovaraju, ali je teško izvedivo. Na posljednjim se izmjenama, naime, radilo više od dvije godine, a izrada novog dokumenta još je kompleksnija. – Trebala bi se tu uključiti i država, koja postupak može i mora ubrzati i pojednostaviti. Mora se smanjiti beskonačna količina procedura koje ne vode nikamo i samo gube vrijeme. Jer dok se donese novi GUP, grad se već toliko promijenio da je vrijeme za izradu sljedećeg – ističe Ljutić. •