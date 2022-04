Zabranili im ulaz u skladišta pa se kvari svježa riba, meso, voće i povrće

velika nevolja zadesila je u petak sve one koji koriste prostor zagrebačke hladnjače i veletržnice u Slavonskoj ulici. Naime, odlukom Božene Cvitanović, ravnateljice Tržnica Zagreb, podružnice Zagrebačkog holdinga da ograniči radno vrijeme skladišta u kojima oni koji njima trguju čuvaju lako kvarljivu robu, odnosno svježu ribu, meso, voće i povrće.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prema novoj odluci koja je stupila na snagu u petak, skladište se više ne može koristiti neograničeno kao do sad već je nastupilo novo radno vrijeme, od ponedjeljka do petka od pola pet do 14 sati, subotom do 13, dok je u nedjelju skladište zatvoreno i ulaz je zabranjen.

Kada je odluka stupila na snagu u petak je na Slavonskoj nastao kaos jer su šleperi koji inače neograničeno ulaze u prostor čekali u dugačkom redu da uđu u prostor što je prouzročilo prometne gužve.

Zabrana rada nedjeljom pak prouzročila je veliko ogorčenje među korisnicima jer im se roba do koje ne mogu doći kvari unutar skladišta što im uzrokuje velike materijalne gubitke i ugrožava poslovanje.

-Prije 15 godina zbog toga smo se dogovorili da u prostore ulazimo kada god želimo jer svuda u svijetu skladišta veletržnica rade od 0-24. Takva je priroda posla. U petak je uvedena odluka, a da nas nitko o tome nije obavijestio i nastao je kolaps. Šleperi su čekali na ulazak, a naša roba zakasnila je na tržnice, u trgovačke lance, dućane i restorane koji ju od nas kupuju- govori Mario Mandac, vlasnik tvrtke Ora Adriatica i jedan od najvećih zagrebačkih trgovaca svježom ribom.

Kasnije je, veli, doznao da je ravnateljstvu veletržnice pod prijetnjom otkaza zabranjeno da ih puštaju u skladišta van radnog vremena, a razlog svemu, navodno su dvije gospođe kojima smeta buka koju noću proizvode šleperi.

-Ovdje su se navodno nedavno doselile, no veletržnica se nalazi u industrijskoj zoni i proizvodi buku posljednjih 50, 60 godina. Ne mogu vjerovati da nam se to događa! Zbog lošeg vremena, srećom, nisam slao kombije po jadransku ribu. Da jesam, sve bi mi se pokvarilo. Susjed koji prodaje jagode, nije mogao ući u nedjelju pa mu je dio robe također propao- ogorčen je naš sugovornik.

Posebno ga ljuti to što ih o novom radnom vremenu nitko nije obavijestio. kako bi doznali razloge ovakve odluke obratili su se upravi Tržnica i uredu gradonačelnika, no još uvijek nisu dobili nikakvo pojašnjenje.

-Naš je posao specifičan i roba do koje ne možemo unutra se kvari, stvaraju se zapreke u distribuciji što direktno ugrožava lanac opskrbe hranom u Zagrebu, ali i stotine radnih mjesta u tvrtkama koje ovdje skladište. Nitko se nije oglasio da nam objasnio zbog čega, a zbilja bismo voljeli znati zašto- rekao je Mandac koji najavljuje kako će stotinjak korisnika prostora sigurno reagirati na ovu nepravdu.

Koji je razlog ovakve odluke i mi smo pitali Tržnice Zagreb, Zagrebački holding i gradsku upravu, a njihov ćemo odgovor objaviti čim ga dobijemo.