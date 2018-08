Za novu cestu nije nam bilo teško trpjeti kolone i prašinu

Njihovi kvartovi prometno su paralizirani, sate i sate provode u gužvama, slušaju trubljenje nervoznih vozača s jedne strane i buku radnih strojeva s druge, a od prašine koja se diže kada cestom prolaze kamioni ne mogu disati. I tako već punih 13 godina.

Zagrepčani koji žive u naseljima uz Radničku cestu od 2005. godine žive na gradilištu, no unatoč tome nikada se nisu bunili jer znaju – raditi se mora.

Žila kucavica

– Nije nimalo ugodno, ali mogu vam reći da mi ni malo ne smetaju radovi. Pa znam da se moraju obavljati, a nakon toga će nam svima biti bolje – odlučno je izjavila Slada Skolić, čija je kuća, kaže, samo nekoliko stotina metara od gradilišta. I drugi stanovnici Petruševečkog naselja, Žitnjaka i okolnih kvartova slažu se da će njihova prometna žila kucavica preko koje u Zagreb dnevno ulazi 15 posto svih vozila nakon radova postati prava ljepotica.

– Onda će sigurno i posao procvjetati – zadovoljno trlja ruke Anis Bajrić koji radi u obližnjoj autopraonici. Uvjeren je da će nimalo atraktivna lokacija na kojoj sada radi već za nekoliko mjeseci ponovno biti jedna od najprometnijih cesta u gradu.

– U slučaju radova jednostavno treba gledati širu sliku. Čujem da u Novom Zagrebu ljudi već prigovaraju zbog radova na remetinečkom rotoru, no trebali bi gledati što mogu dobiti iz toga – govori Slada Skolić, a s njome se slažu i njezini sumještani. Novozagrepčani bi se, kažu, u ovom slučaju itekako trebali ugledati u njih.

– Nije da mi uživamo, naravno da nam nije lako! Posao pati, i to poprilično. Prije nego što su počeli radovi, primali smo oko 200 vozila dnevno, a ovih dana sretni smo ako nam dođe 50 – govore kako posao ide na obližnjoj benzinskoj postaji. Ni u kafiću s druge strane ceste nije ništa bolje jer, kažu djelatnici, promet je pao barem za trećinu.

Izgubljeni putnici

– Da ne spomenem kako smo jučer morali zatvoriti usred smjene jer je odjednom samo nestalo struje zbog radova. Izgubili smo cijeli dan prometa zbog toga, a to nije bilo prvi put – govori konobarica te se prisjeća kako su nekoć stalno kod njih dolazili vozači da bi popili kavu prije posla “na brzinu“, no danas viđaju samo bauštelce s gradilišta i tu i tamo nekog zalutalog putnika. I to u figurativnom i doslovnom smislu jer se oko Radničke često znaju vidjeti putnici iz svih krajeva svijeta.

Tom rutom, naime, prolazi autobusna linija koja povezuje Zračnu luku “Franjo Tuđman“ i Kvaternikov trg, a sada kao i mnoge druge mora voziti “okolo-naokolo”. Građani u šali kažu kako je lakše doći od centra Zagreba do Dubrovnika nego do njihove kuće. Otkad su počeli radovi na dionici između Žitnjačke ceste i kružnog toka Petruševec, promet je preusmjeren pa se tako do Domovinskog mosta vozi obilazno, Žitnjačkom cestom.

Cjelokupan promet koji inače prima Radnička “uguran” je na usku i zavojitu cestu sa svega dva traka. – Gužve oko Radničke grozne su zbog obilaska i jako je naporno voziti u ovaj kraj. Dostavljam letke po cijelom gradu i ovo mi je najmrži dio grada za dolazak automobilom – kaže Zlatko Orešić, inače iz Dubrave.

Što, kada, kako i zašto se kopalo na Radničkoj cesti (2005.-2018.)

1) Nakon rekonstrukcije križanja Slavonske avenije i Radničke ceste, prva etapa počela se raditi 2005., a završena je 2007. godine. Obuhvaćala je dionicu dugu 1,5 kilometara od Slavonske avenije do Kanalskog puta.

2) Druga faza počela je u travnju 2013. i trajala je deset mjeseci. Radovi su se pružali od Koledovčine do željezničke pruge Velika Gorica – Sesvete, a radi se o dionici dugoj također 1,5 kilometara i širine koridora od oko 58 metara.

3) Treću etapu čine nadvožnjaci s pristupnim rampama preko željezničke pruge u ukupnoj duljini od približno 400 metara. Počela je u srpnju 2016. godine i njeno izvođenje preklapa se s radovima na četvrtoj etapi.

4) Radovi na četvrtoj etapi počeli su u srpnju prošle godine, a čine rekonstrukciju dijela od nadvožnjaka preko željezničke pruge do Domovinskog mosta, duljine od oko 1,24 kilometra. Radovi bi trebali završiti 1. studenog.

