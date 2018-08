Nema Zagreba na Savi pa će biti dobar i onaj na tri potoka s novim šetnicama

Od Zagreba na Savi sad ništa, pa možda onda da ga premjestimo makar na potok – je li baš tako išao tijek misli gradonačelnika Milana Bandića i njegovih suradnika ne možemo biti sigurni, ali da će se gotovo pedeset tisuća kuna dati za dokumentaciju po kojoj će se urediti šetnice uz vodotoke, “ziher” je.

Rijetki danas šetaju

Uz potoke Vrapčak, Kustošak i Črnomerec, planirano je, napravit će se staze koje će služiti Zagrepčanima za šetnju i rekreaciju, uz njih postaviti urbana oprema, odnosno klupe i koševi za smeće, ali i rasvjetu kako bi “špancir” i slušanje žubora vode i noću bili ugodni. Da je uređenje šetnica uz potoke odlična ideja, smatraju i u Gradskoj četvrti (GČ) Trešnjevka - jug, čija je predsjednica Jasmina Zuber Majerić istaknula da će planirana infrastruktura potaknuti ljude da koriste prostor u prirodi.

– Mi iz Vijeća četvrti već smo tražili da se više pozornosti posveti uređivanju područja uz potoke jer ljudi iz kvarta zaista provode vrijeme uz potoke – rekla je Jasmina Zuber Majerić pa dodala da je riječ uglavnom o onima koji do vode dolaze sa svojim kućnim ljubimcima. Prostor je to, kaže, idealan za šetnju sa psima, što njihovi vlasnici znaju, a vrijeme je, govori, da šetnje otkriju i ostali.

– Održavano je zelenilo oko potoka. Sve se redovito kosi i nema baš područja zaraslih šikarom. Jedan je dio, oko zgrade Mjesnog odbora Jarun, čak i posve uređen, baš kao što se planira sad s ovim šetnicama – kaže predsjednica GČ Trešnjevka - jug.

Radovi na proljeće?

A da se Grad u posljednje vrijeme koncentrirao na potoke dokazuje i natječaj za projektiranje javne rasvjete za šetnicu uz potok Vrapčak na području od Ulice Ivane Brlić Mažuranić do Šoljanove, ali i onaj kojim se traži idejni projekt za gradnju mosta od Pavlenskog puta do Ulice Vlade Gotovca preko istog potoka, ali na području Stenjevca.

Što se tiče tri šetnice za koje će se sad raditi projektna dokumentacija, njihove su točne lokacije od Hrgovića do Jarunske, od Horvaćanske 71 do Hinka Würtha i od Horvaćanske do Gredica. Ako natječaj “prođe” od prve i dokumentacija bude izrađena na vrijeme, uređenje šetnica trebalo bi početi na proljeće sljedeće godine.

