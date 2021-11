Već 45 godina stanovnici jedne zagrebačke ulice žive kao da im kuće ne postoje

Kako je to kad vam je kuća 45 godina na trasi prometnice koje još vjerojatno desetljećima neće biti? Dobro to znaju u Ulici Oranice, odnosno njezinu šestom odvojku, gdje otprilike 25 obitelji živi kao da njihove kuće ne postoje. Objekti, naime, imaju status javnog dobra jer bi se na njihovu mjestu, prema generalnom urbanističkom planu, u budućnosti trebala nalaziti avenija. Ona koja bi se trebala protezati od Vrapčanske ulice na sjeveru sve do Zagrebačke i Horvaćanske ceste te Jadranske avenije na jugu, a prolaziti ravno preko domova Milice Sparavalo i njezinih susjeda.

Cijela ulica izbrisana

– I zato što su nam kuće u statusu javnog dobra, mi njima ne možemo raspolagati. Niti ih prodati, niti nadograđivati, ne možemo se javljati na poticaje i zelene projekte, poput solarnih elektrana. Neki ne mogu kuće ni legalizirati, dobiti bilo kakve dozvole, jer smo na trasi buduće ceste – objašnjava Milica Sparavalo. A to što su kuće u VI. Oraničkom odvojku kao nepostojeće problem je i za novogradnju koja ondje niče, pa nam Nenad Benčić iz zgrade uz buduću prometnicu pokazuje 3D projekcije koje je dobio prije kupnje stana.

– Cijela je ulica izbrisana, na njezino su mjesto postavljeni drvoredi i velika prometnica. Kao rezultat, golema je stambena zgrada nikla pokraj uske i nepregledne ulice, a promet je potpuno kaotičan. Svi smo zakinuti – govori Benčić.

I nikad im se, ističu stanovnici, nitko iz gradskih vlasti nije obratio niti ponudio kakvu isplatu za nekretnine. Posljednjih godina slali su dopise i mailove, a nedavno su zbog problema posjetili i predsjednika Gradske skupštine Joška Klisovića.

– Za rješenje pak postoje dvije opcije: ili neka nas isplate ili neka nas izbrišu iz GUP-a da možemo normalno živjeti. I ne namjeravamo stati dok se nešto ne napravi – kaže Milica Sparavalo.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 22.10.2021., Zagreb - Stanovnici Oranickog odvojka na trasi su projekta produzene Vrapcanske ulice i zbog toga su njihove nekretnine upisane kao javno dobro.

Projekt avenije, odnosno produžene Vrapčanske, priprema se već desetljećima. Uvršten je u GUP još 1976., a zamišljen je, kažu nam u Gradskom uredu za izgradnju, kao prometnica sa šest trakova i tramvajskom prugom u sredini, u kompletu s biciklističkim stazama i zelenim pojasom. U planu je još Horvaćansku cestu i Jadransku aveniju povezati dobro poznatim Jarunskim mostom pa bi buduća prometnica trebala biti duga čak 4,1 kilometar. A cijena? Tom se informacijom u Gradu nisu "pohvalili", no u prijašnjim izjavama pročelnika ureda Dinka Bilića spominju se brojke od oko 360 milijuna kuna za most i oko 170 milijuna za dvije dionice buduće prometnice. Izvedba je, naime, podijeljena u tri etape, i to od Zagrebačke do Horvaćanske ceste s nadvožnjakom preko Zagrebačke avenije, od Horvaćanske do jarunskog mosta te od mosta do Jadranske avenije.

No, realizacija je dosad izgledala tako da bi se izradio projekt, došla bi i lokacijska dozvola, no ona bi zatim istekla, nakon čega bi se postupak ponovio. Pisalo se tako 2018. kako se traži tvrtka koja bi za pola milijuna kuna "osvježila" projekt na dionici od Horvaćanske do Zagrebačke, i to jer je istekla dozvola izdana 2011. Sad nam u Gradu kažu kako ponovno rade na dobivanju lokacijske dozvole za istu dionicu. Ističu, međutim, kako su pribavljene lokacijske dozvole za posljednje dvije etape, one od Jadranske do Horvaćanske, kao i za Jarunski most. No, bilo je komplikacija.

Još će se načekati

– Na izdane lokacijske dozvole za obje dionice uložene su žalbe pojedinih vlasnika parcela. Za dionicu od Jadranske do mosta žalba je uvažena i dozvola poništena, a nakon nadopune idejnog projekta ponovno je izdana. Za dionicu od mosta do Horvaćanske Ministarstvo graditeljstva odbacilo je žalbe te je lokacijska dozvola postala izvršna. Žalitelji su nakon toga pokrenuli spor pri Upravnom sudu u Zagrebu te se čeka pravorijek – objašnjavaju u Gradu. U svakom slučaju, gradnja prometnice neće skoro početi jer tek predstoji izrada glavnih i izvedbenih projekata, kao i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa svim vlasnicima parcela na budućoj trasi.