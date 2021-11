ADVENT U ZAGREBU

Tomašević ukinuo Advent u zagrebačkim kvartovima i izazvao pobunu. 'A ovdje je dobio najviše glasova...'

Vrapče, Sesvete, Zapruđe, Sloboština, Brezovica, Špansko... To je samo dio kvartova u kojima su proteklih godina neka udruga ili mjesna samouprava priređivali Advent u susjedstvu. A po uzoru na “velikog brata” u centru, kvartovski Adventi imali su svoja klizališta, kućice, jele su se fritule, pilo kuhano vino... Razočarali su se stoga stanovnici kad su shvatili da božićnog sajma ispred njihovih zgrada ove sezone neće biti, a naljutilo je to one koji su ga htjeli organizirati pa nisu mogli.