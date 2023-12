'Poduzimamo mjere kako bi se radnici na Jakuševcu osjećali sigurno. Zrak nije štetan za Zagrepčane'

Gradonačelnik Tomislav Tomašević, njegovi zamjenici te predstavnici Čistoće održali su redovnu konferenciju za medije u zgradi Gradske uprave na kojoj je jedina tema bila situacija s Jakuševcem koja je jučer digla na noge cijeli Zagreb. Od danas se na odlagalištu, na jednoj od slobodnih ploha koje nisu zahvaćene urušavanjem, ponovno dovozi otpad, a riječ je o onom otpadu koji je od jučer stajao na kamionima Čistoće.

Podsjetimo, tijekom jučerašnjeg dana Večernji list izvještavao je o urušavanju brda smeća na odlagalištu Jakuševec prilikom kojeg su tri osobe ozlijeđene. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, među ostalim, je jučer napomenuo kako je ovaj nemili događaj znak da se s projektom centra za gospodarenje otpadom u Resniku više ne može čekati.

Na današnjoj je konferenciji pak Tomašević kazao kako je posjetio teško ozlijeđenog radnika koji se nalazi na liječenju u KBC-u Zagreb. Liječnici su mu morali amputirati lijevu ruku, ali dobra je vijest da se nalazi izvan životne opasnosti.

Što se tiče kakvoće zraka, napravljena su nova mjerenja, a posljednji podaci koji su zabilježeni u 10 ujutro pokazuju dozvoljene vrijednosti amonijaka, sumporovodika i merkaptana. Stoga, unatoč neugodnom mirisu, zrak nije štetan za zdravlje Zagrepčana, kazao je gradonačelnik. Upitan o lošoj kvaliteti zraka u Zagrebu, koju od jučer bilježe lokalne postaje na nekoliko punktova u gradu, Tomašević je izjavio kako je to posljedica lebdećih čestica čiji su glavni uzročnici promet i činjenica da se nalazimo u sezoni grijanja.

-Bilo je krivih informacija da se sinoć odlagalo na Jakuševcu, to odlučno demantiram. U kontaktu smo sa svim nadležnih insititucijama kako bi se situacija s odvozom otpada čim prije stabilizirala- kazao je Tomašević.

Direktor Čisoće Davor Vić je kazao da je dio otpada završio na plohi 3 na kojoj se može neometano raditi. S izvođačima radova, konzorcijem od 4 firme, radi se i novi plato na kojemu će se moći odlagati otpad. Na Jakuševcu rad nije zabranjen, već ograničen, naglasio je Vić.

-Ujutro sam bio s radnicima i poduzimamo mjere kako bi se oni osjećali sigurno. Ploha na kojoj se trenutno radi je sigurna- rekao je Vić. U završnoj smo fazi što se tiče kapaciteta Jakuševca, dodao je direktor.

Prije jučerašnje konferencije za medije bio je sastanak s četiri tvrtke koje upravljaju održavanjem Jakuševca, dodao je Tomašević, a razgovaralo se o mogućim razlozima za urušavanje brda na Jakuševcu.

-Kontaktirali smo i eksperte koji će pomoći sudskom vještaku kako se sve ovo dogodilo i kako da preveniramo da se ne ponovi. S obzirom na to da su četiri tvrtke najbolje upoznate sa situacijom, odlagalište je komplekstan sustav, i smatrali smo da je najbolje da brigu o njemu vode oni koji su ga gradili- rekao je Tomašević. Postoji, dodao je, puno teza zašto se dogodio incident na Jakuševcu, ali treba pričekarti službene nalaze inspekcije, a sankcije će biti, čim se utvrdi odgovornost.

-Sve ono što gradske tvrtke mogu raditi, radit će, ali što se tiče odlagališta Jakuševec, to nije realna situacija. Što se tiče sanacije, to treba sanirati sada. Druga stvar je zatvoriti Jakuševec, ali prvo treba otvoriti postrojenje za obradu otpada. Bivša vlast je unajmila tvrtku koja je napravila studiju o financiranjima iz EU, ali taman kad je ona završena, promijeniila se vlast u Zagrebu, a i neka pravila u EU prema kojima ta studija nije bila valjana. Mi smo završili novu studiju za postrojenje u Resniku, znamo i koliko će nas to koštati- kazao je Tomašević.

Vlada gura da to postrojenje bude i za potrebe Zagrebačke županije, a to, dodao je Tomašević, nije intencija Grada budući da to ne bi bilo ni pravedno ni održivo. Zbog bremenitog odnosa Grada i Županije, pitanje Jakuševca se godinama nije riješavala, tvrdi Tomašević.

-Nama je u interesu što prije zatvoriti Jakuševec. Sastanak s Vladom još uvijek nije dogovoren, očekujemo ga što prije. Za postrojenje moramo dobiti dozvole resornog ministarstva i donijeti lokalnoi plan gospodarenja otpadom koji mora biti usustavljen s onim nacionalnim. Okvir definira država i zato tražimo da nas se u projektu ne opstruira, makar ga i sami financirali- kazao je Tomašević.

Mogu razumijeti da su brojni Zagrepčani nezadovoljni situacijom s otvorenim odlagalištem na Jakuševcu, spomenuo je gradonačelnik i na to imaju puno pravo. Ali treba imati na umu da dio ljudi koji je ondje jučer prosvjedovao imaju i neke druge namjere iza toga.

