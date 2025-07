Presica MUP-a: 'Dosad je privedeno 5 osoba, ali situacija se mijenja iz minute u minutu - na gore'

Uoči koncerta s Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu, s velikog ekrana u glavnoj prostoriji sigurnosnog stožera prati se stanje na autocestama, raspored i lokacija svih dežurnih snaga te snimke s policijskog drona. Konferenciju za medije je u 16 sati održao Damir Barić, zamjenik glavnog ravnatelja policije za sigurnost.

"Imali smo jedan pokušaj letenja drona. Podsjećamo da je minimalna kazna oko 620 eura. Što se tiče javnog reda i mira, privedeno je petero osoba. Neki radi pirotehnike a neki radi narušavanja javnog reda i mira. Stanje se mijenja iz minute u minutu, nažalost na gore", kazao je. "Prvu fazu smo uveli sinoć, a sve tri faze će se aktivirati po zapovjedi stožera" dodao je. "U ovom trenutku smo samo dio dionice Avenije Dubrovnik zatvorili. Cilj nam je da zabrane budu što kasnije, odnosno želja nam je da zabrane budu što kasnije" kazao je Barić. Kazali su kako su imali samo jednu liječničku intervenciju na Bundeku dok su tri osobe same zatražile liječničku pomoć u Centru za hitne medicinske intervencije. Svi su nakon ukazane pomoći otpušteni.

"Posebno bi naglasio da smo napravili poseban iskorak u informiranju javnosti. To je rezultiralo time da nemamo veći promet u prometovanju kako u Hrvatskoj tako i u Zagrebu" dodaje. "Najveći izazov će biti pirotehnika na ulazima, zajedno s redarskom službom i s policijskim službenicima ćemo provodi što bolje preglede" objasnio je i kazao kako još ne može reći ako će ministar Božinović doći na koncert. Objasnio je također kako su angažirani svi policijski službeni uključujući i one iz akademije. "Snage uvodimo po potrebi" zaključio je zamjenik glavnog ravnatelja policije za sigurnost. Iz policije dodaju kako su kazne za unos pirotehnike od 660 do 4000 eura. Upozoravaju kako je pirotehnika je opasna i za onu osobu koja ju koristi, ali i za osobe pored nje.

FOTO Centar Hrvatske večeras je Hipodrom: Obožavatelji već ulaze, kolone na Mostu mladosti

Podsjetimo, po pitanju stanja u 13 sati, Barić je dao sljedeće informacije. "Stanje u prometu u Zagrebu je uobičajeno, na državnim cestama i autocestama promet je također redovit. Nemamo većih zastoja ni tehničkih poteškoća u željezničkom prometu, a i u zračnom prometu stanje je uredno i za sada nema nikakvih kašnjenja niti se dogodio ijedan incident u zoni zabrane letenja" kazao je o prometu.

Hitni medicinski timovi tada nisu imali intervencija, a zabilježen je jedan prometni incident jutros oko 7:50 u Antalovoj ulici gdje je vozač bio pod utjecajem alkohola i opojnih droga. Priveden je i odveden u bolnicu Vrapče. Na pitanje novinara o procjeni oko broja ljudi, Barić je kazao kako ne bi spekulirao o trenutnom broju ljudi, no naglasio je kako je zasad sve prohodno, a da se na prijelaznim cestama se očekuje pojačan promet kroz dan. "Očekujemo da će se tijekom poslijepodneva povećati broj pješaka i da će na ulazu u koncert biti veći priljev ljudi.

U vezi organiziranih parkirnih mjesta, kazao je kako je organizator koncerta osigurao parking autobusa te da je on riješen, te da je dovoz putnika osiguran u neposrednu blizinu Hipodroma.

Na pitanje u vezi bilježenja mogućih prekršaja oko zabranjenih pozdrava i obilježja, Barić je istaknuo: "Sve nepravilnosti snimamo i naknadno ćemo protupravna ponašanja analizirati". Dodao je da su imali temeljite pripreme i vodili računa o policijskim djelatnicima. Osvrnuo se na medijske napise o obrocima za policijske djelatnike: "Pripremili smo za njih cjelodnevni obrok, no u medije je to izašlo djelomično i netočno. Uz lunch paket tu su i dva topla obroka. Radi se o neistini" zaključio je.