VIDEO Nogostup u Španskom potpuno je otklizao, Grad je obavijestio građevinsku inspekciju

Stanovnici Španskog jučer su se uznemirili kad su vidjeli da se neposredno uz gradilište stambenog objekta u Španskom urušilo desetak metara pločnika. Na nekim mjestima asfalt je propao i do trideset centimetara, a kako su se mogle primijetiti i pukotine na samoj cesti duž Ulice Antuna Šoljana, mnogi su se uplašili da je došlo do aktivacije klizišta. Radnici su nam objasnili da je došlo do urušavanja prilikom izvođenja radova na budućoj zgradi, no novi je šok zatekao stanovnike navečer kad su primijetili da je cijeli pločnik jednostavno nestao. Otklizao je, naime, potpuno u građevinsku jamu.

Po dolasku na lokaciju vidjeli smo da pločnika više uopće nema, a osim njega, u građevinsku jamu otišla je i zemlja, te ograda oko gradilišta. Na pojedinim mjestima mogu se vidjeti lokve vode, a ljudi koje smo zatekli na gradilištu rekli su nam da su podzemne vode sa sobom povukle nogostup i zemlju. Još jučer smo oko ovog slučaja upitali i Grad, a danas smo ih ponovno pitali o kakvom se projektu radi, te tko je i kad izdao lokacijsku i građevinsku dozvolu. Odgovor na ta pitanja još uvijek čekamo, no donosimo odgovor na jučerašnji upit.

– Po zaprimljenoj prijavi komunalni redar je izvršio nadzor na predmetnoj lokaciji te je utvrdio da je prilikom izvođenja građevinskih radova u neposrednoj blizini došlo do urušavanja građevinske jame, što je prouzročilo i urušavanje nogostupa uz građevinsku jamu. Nadalje, komunalni redar izdao je nalog Zagrebačkom holdingu d.o.o., podružnici Zagrebačke ceste za saniranje navedene lokacije, u cilju otklanjanja opasnosti od oštećenja te uspostave sigurnosti prometa na istoj, a troškove nastale urušavanjem nogostupa te njegovo saniranje koje će se izvršiti putem navedene podružnice podmirit će izvođač – investitor.

Zaključno, o svemu navedenom obaviještena je i Građevinska inspekcija pri Državnom inspektoratu radi provjere i postupanja iz pripadajuće nadležnosti – objasnili su u Gradu jučer, prije nego što je 20 metara pločnika potpuno nestalo.