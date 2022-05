Unatoč svemu! Đaci škole teško stradale u potresu sviraju za nezbrinutu djecu

Unatoč svemu. I lockdownu i online nastavi i potresu koji je praktički razorio zgradu u kojoj su proveli većinu svojih dana. Unatoč selidbi i prilagodbi na novu lokaciju s druge strane grada, promjenama u životnom rasporedu, nastavi s maskama na licu, kao i čekanju više od dvije godine da se njihov "dom" obnovi i da se vrate u poznate hodnike i učionice. Unatoč svemu tome, učenici Gimnazije Tituša Brezovačkog odlučili su biti "oni ludi titušani", kako ih neki od milja zovu, i organizirati humanitarni koncert za one čiji je život teži od njihova.

Pomažu i bivšoj kolegici

"Unatoč svemu – DON 2022." naziv je koncerta koji tradicionalno izvode svake godine na Dane otvorene nastave, a ovo je prvo izdanje uživo otkako su Zagreb i njihovu školu zadesile pandemija koronavirusa i potres. Održava se večeras u kinu Studentskog centra u 18 sati, a publiku očekuje, kaže ravnatelj Damir Jelenski, glazbeno-filmski spektakl u kojemu sudjeluje oko 80 učenika svih razreda.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 03.05.2022., I. Gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb - Ucenici gimnazije Titus Brezovacki u cetvrtak navecer imaju humanitarni koncert Sredisnji dio koncerta je glazbeno-filmski spektakl pod naslovom „Unatoc svemu – DON 2022.“. Proba ucenika. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

– Prikazat ćemo film koji su snimili i montirali učenici, a u njemu prepričavaju kako su se nosili sa svim poteškoćama oko preseljenja iz oštećene zgrade na Gornjem gradu u I. gimnaziju u Novom Zagrebu, gdje sad imamo nastavu. Između pauza u prikazivanju bit će glazbene točke. Imamo standardni rock-bend s gitarama, basevima i bubnjevima, ali tu su i violine, saksofoni, violončela... Na repertoaru će biti isključivo rock – govori Jelenski. Umjesto kupnjom ulaznice na koncert se može "upasti" uplatom 30 kuna za Kuću svetog Josipa za nezbrinutu djecu ili na račun bivše učenice škole Hermine Stefanović koja je prošla 21 ozbiljnu operaciju te mora ponovno naučiti hodati. Interes je za koncert ogroman pa je od 1000 mjesta njih 750 rezervirano u samo nekoliko dana. Dolazak na koncert, napominje ravnatelj, potvrdili su i gradonačelnik Tomislav Tomašević te izaslanici Vlade i ministarstva znanosti i obrazovanja. A učenici se već mjesec dana, otkako su popustile mjere, pripremaju za veliki nastup.

– Bilo je to jako naporno. Kad smo bili u staroj školi, imali smo jednosmjensku nastavu pa smo probe imali popodne u svojim prostorijama. No kako dijelimo školu s I. gimnazijom, morali smo se snalaziti. Učenike smo "vadili" s nastave radi probe, a dolazili su i subotom i nedjeljom. Problematično je bilo s instrumentima jer učenici s violončelima, gitarama, saksofonima moraju putovati javnim prijevozom preko cijelog grada. No unatoč svemu, uspjeli smo – kaže Jelenski.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 03.05.2022., I. Gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb - Ucenici gimnazije Titus Brezovacki u cetvrtak navecer imaju humanitarni koncert Sredisnji dio koncerta je glazbeno-filmski spektakl pod naslovom „Unatoc svemu – DON 2022.“. Proba ucenika. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

Da su protekle dvije godine bile izazovne za titušane, malo je reći. Zgrada te gornjogradske gimnazije među najteže je stradalima u potresu, a radovi na obnovi stoje već punih godinu dana. Stoga su se maturanti morali pomiriti s time da se u stare školske klupe neće vratiti, a učenici prvih i drugih razreda svoju matičnu školu nikad nisu vidjeli. Istovremeno je bio i lockdown pa su đaci nekoliko mjeseci imali online nastavu, odvojeni od prijatelja i nastavnika. Teško im je palo i preseljenje u "podstanarstvo" jer većina njih živi u centru grada pa su se najednom morali priviknuti na svakodnevno putovanje u Novi Zagreb. Zbog rasporeda nastave i javnog prijevoza, nerijetko kući iz škole dolaze iza 22 sata.

Bit će super, dođite

– Najveći je to problem za naše sportaše, koji su se morali prilagodili na treninge i ujutro i poslijepodne. Teško je to palo i našim učenicima koji idu u glazbenu školu jer su sve u centru grada ili njegovoj blizini – kaže Jelenski. No, unatoč svemu, u novim okolnostima su se snašli te sad za sve pripremaju veliki šou.

– Imamo tremu, prvi put nastupamo uživo nakon nekog vremena. Ali bit će super, svirat ćemo sve od Parnog valjka i Lady Gage u rock-obradi do Nirvane i Metallice – kažu Nora Kostelnik Pogačnik i Lucija Ravnjak, klavijaturistica i pjevačica. •