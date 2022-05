Umjesto projekta Srebrnjak Zagrebu dug od 432 mil. kuna: Zbog kašnjenja od dvije godine propala gradnja Dječjeg translacijskog centra

Nakon više tjedana šutnje otkako su se pojavili problemi s izvođačem radova na Dječjem centru za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak, tvrtkom Kamgrad, u četvrtak je cijelu situaciju komentirao gradonačelnik Tomislav Tomašević.

S državom će, kako je rekao, vidjeti što se može napraviti da taj projekt na neki način ide dalje, pa makar i u sljedećoj europskoj perspektivi.

– Projekt se ne može nastaviti bez jasne potpore i razumijevanja između Grada i države – naglasio je Tomašević. Ono što je najveći problem u tom projektu, dodao je, jest da je za njega potpisan ugovor u srpnju 2019., odnosno dvije godine prije nego što je on stupio na dužnost gradonačelnika.

Sukob Bandića i Nogala

– Taj je projekt trebao trajati nešto manje od tri godine, u ožujku ove godine trebao je isteći. U tom razdoblju gotovo se ništa nije napravilo na njegovoj realizaciji. Dvije godine otišle su u vjetar, a znamo i zašto, zbog peripetija i sukoba tadašnjega gradonačelnika s bivšim vodstvom bolnice. Postavljen je novi ravnatelj i prošlo je vrijeme koje je, kad smo mi došli na vlast, bilo gotovo nemoguće nadoknaditi, a uz nove komplikacije s izvođačima radova to postaje nepodnošljivo – rekao je i dodao da je ukupno realizirano tek četiri posto projekta. Gradska vlast na čijem je on čelu, istaknuo je, mjesec-dva nakon što je stupila na vlast promijenila je vodstvo projekta.

– Poslije smo angažirali zaposlenike Grada da se projekt ubrza, međutim, nastajali su dodatni problemi između izvođača radova s jedne strane i nadzora te voditelja projekta gradnje pa i samih voditelja projekta s druge strane. Tu je opet izgubljeno još vremena i na kraju je zbog kašnjenja od dan, dva izvođač raskinuo ugovor – rekao je.

U ovom trenutku, objasnio je, razmatraju sve pravne opcije koje Grad kao osnivač odnosno vlasnik bolnice ima na raspolaganju. Radilo se na tome, istaknuo je, da se rok za realizaciju projekta produlji, ali mogao se produljiti maksimalno do kraja sljedeće godine jer tada završava cijela EU perspektiva. Tražili su od državnih institucija, rekao je, i potvrdu je li moguće faziranje projekta, no nisu je dobili.

– Nismo dobili takvu potvrdu, što znači da je projekt potrebno dovršiti u cijelosti. Ako se on ne završi u cijelosti, u potpunosti pada na proračun Grada Zagreba. Govorimo o 430 milijuna kuna. To je razlog zašto provjeravamo ne samo sve pravne mogućnosti nego i razgovaramo sa svima, uključujući i koalicijske partnere, o budućnosti projekta. Ne možemo dopustiti da taj trošak padne odjednom na proračun Grada Zagreba. Treba vidjeti što se može učiniti, možda da se projekt odgodi na sljedeću EU perspektivu. Kad je riječ o situaciji s izvođačem radova, treba vidjeti koje pravne mogućnosti imamo na raspolaganju – rekao je Tomašević.

Već 5 milijuna bačeno

Izvođač Kamgrad raskinuo je ugovor o gradnji Dječjeg centra za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak, prekinuo radove i u srijedu počeo zatrpavati jamu i potporni zid na gradilištu u bolničkom krugu čime se nedvosmisleno povukao s gradilišta. Kao razlog navodi nepoštivanje ugovornih obaveza. Kamgradu je bolnica Srebrnjak, odnosno Grad Zagreb, navodno platila 5 i pol milijuna kuna sa zakašnjenjem, a sada se može reći da je taj novac bačen u vjetar.

Kompletan je projekt težak 432 milijuna kuna, ali taj europski novac nije uplaćen jer novac EU fondova “sjeda” nakon završetka pojedinih etapa, a ovdje ni prva etapa nije završena. Ne završi li se projekt na vrijeme, bit će to veliki udarac na proračun Grada Zagreba koji, kao vlasnik bolnice, tada mora namiriti ukupan ugovoreni iznos od 432,176.115,93 kuna.

Produženi rok za završetak je kraj 2023. godine, no već je izvjesno da do tada ovaj ambiciozni projekt samoodrživog centra, spoja znanstvene i kliničke medicine, neće biti završen. Iako je riječ o najvećem znanstvenom projektu u državi, a ujedno najvećem europskom projektu u Hrvatskoj nakon Pelješkog mosta, država se postavlja kao da je se on ne tiče, što zasigurno ima veze i sa suprotstavljenim političkim opcijama na državnoj i gradskoj razini.