U Zagrebu održana Povorka ponosa: Ulicama i trgovima prošlo 2000 ljudi, a pridružio im se i Tomašević

Zagrljeni zastavama duginih boja, u jedinstvenim i zanimljivim kostimima te s transparentima u rukama čak 2000 ljudi prošlo je zagrebačkim ulicama i trgovima u ovogodišnjoj 23. Povorci ponosa LGBTIQ+ zajednice, osoba i duginih obitelji s porukom: "Svima koji bi htjeli da nas nema poručujemo: Neće moći i neće proći!". Pod geslom "Ustale i ostale! – Ustali i ostali!" s Trga Republike Hrvatske prošli su Frankopanskom, Ilicom, Trgom bana Josipa Jelačića, Jurišićevom, Draškovićevom, sve do Ribnjaka.

– Bila sam i na velikom Prideu prije 14 godina. Inače, u šestom mjesecu kada se povorka održava idem na more, ali sada sam ostala u Zagrebu i došla. Ja sam majka, baka, čovjek... Ne zanima me boja koža, vjeroispovijest i nacija. Zanima me samo čovjek, a svačija opredijeljenost je osobna stvar – naglasila je umirovljenica Višnja Škreblin.

Povorci ponosa pridružili su se i ljudi koji su stigli iz različitih dijelova Europe, poput SAD-a, Švicarske, Njemačke, Slovenije... – Došli smo na godišnji odmor u Zagreb i saznali da se održava Povorka ponosa. Odlučili smo se priključiti i prošetati sa svim ovim divnim ljudima. Svi smo mi ljudi od krvi i mesa, tko smo da drugima sudimo? – kazale su djevojke koje su u glavnu hrvatsku metropolu stigle iz Irske.

Okupljeni na Ribnjaku svjedočili su i sklapanju životnog partnerstva dviju žena Mirjane i Ivane, čime se željelo obilježiti 10 godina od stupanja na snagu Zakona o životnom partnerstvu tijekom kojih je sklopljeno gotovo 500 životnih partnerstava. U povodu obilježavanja 10. godišnjice donošenja Zakona simbolično je otpjevana i hrvatska himna koju je izveo Marko Bošnjak.

U proglasu Povorke ponosa koji je pročitan na skupu ističe se da u Povorci lezbijke, gejevi, nebinarni, trans i biseksualni ljudi, interspolne osobe i cijela queer zajednica – ustaje protiv napada na njihove slobode, prava, živote, obitelji i tijela.

– I to nam neće biti prvi put. Ustali smo u prvoj Povorci ponosa u potpuno homofobnoj državi, okruženi hordama siledžija. Ustajali smo protiv nepravednih zakona, protiv transfobnih ministara, homofobnih zastupnika, lažljivih novinarki, uličnih nasilnika. Ustale smo i ostale. Ustali smo i ostali. Svaki put, svake godine i tako će biti zauvijek – stoji u proglasu.

LGBTIQ zajednica je, kazali su, najveća, društveno najvidljivija, politički najutjecajnija i kulturno najaktivnija manjina u Hrvatskoj. – Ima nas više od svih nacionalnih manjina zajedno... A nemamo ni novine ni kulturni centar. Ostajemo glasni_e i ujedinjeni_e dok ne budemo imali ono što zaslužujemo: LGBT centar i kvir novine – istaknuli su svoje zahtjeve u proglasu.

Na skupu je Marko Jurčić proglašen queer LGBT osobom desetljeća. Franko Dota iz organizacijskog odbora pojasnio je kako je Jurčić u LGBT pokretu od samih početaka te je bio jedan od najistaknutijih aktivista u prijelomnim godinama kada je to bilo najteže biti.

– Svaku sudsku bitku koju je pokrenuo je i dobio, a kao zadnja i najslađa je ona protiv Karoline Vidović Krišto – rekao je Dota.

Dota je također objavio i kako su "Prideovi životni partneri desetljeća četiri osobe: Zoran Milanović za vrijeme čije vlade je donesen Zakon o životnom partnerstvu, Arsen Bauk tadašnji ministar koji se za taj zakon zalagao te Maja Sporiš i Jagoda Botički". Njima će u srpnju biti uručene i posebne povelje.

Povorku su, među brojnim građanima, došli podržati i neki političari od centra prema lijevo kao i predstavnici gradske vlasti, koja je suorganizator Pridea, na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem. Skupom su dominirale simbolične dugine boje, istaknute i na odjevnim predmetima - sudionici su ih nosili na torbicama, ukrasima oko vrata...