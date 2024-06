Zbog Povorke ponosa 7 tramvajskih linija danas privremeno mijenja trasu: Pogledajte detalje

Zbog današnje ovogodišnje "Povorke ponosa 2024." doći će do izmjena u prometu užeg gradskog središta. Od 15.40 pa do 17.30 sati, tramvajski promet bit će obustavljen Savskom cestom (sjeverno od Vodnikove), Frankopanskom, Ilicom (od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića), Jurišićevom, Zrinjevcem, Ulicom Franje Račkog, Draškovićevom (od Ulice kneza Mislava do Vlaške), Vlaškom, Ribnjakom, Medveščakom, Ksaverskom cestom te do Gračanskog dolja. Tramvajske linije 4, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera.

Linija 4: Savski most - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Šubićeva - Dubec

Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Glavni kolodvor- Autobusni kolodvor - Sopot

Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Šubićeva - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Savska - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Šubićeva - Dubrava

Linija 13: Kvaternikov trg - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 14: Savski most - Savska - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Borongaj

Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj

Na dijelu trase kojom će biti onemogućeno prometovanje tramvajske linije 14, vozit autobus linija 233 na relaciji Mihaljevac - Kaptol. Iz ZET-a su sve korisnike zamolili za razumijevanje.

Inače, Povorka ponosa započet će s okupljanjem na Trgu Republike Hrvatske, ispred Hrvatskog narodnog kazališta, u 15 sati, a u 16 bi trebali krenuti putem gradskih ulica i trgova. Povorka će, naime, proći Frankopanskom, Ilicom, Trgom bana J. Jelačića, Jurišićevom, Draškovićevom, sve do Ribnjaka gdje će se održati i prosvjedni te svečani skup.

Okupljenoj LGBTIQ zajednici obratit će se predstavnici Organizacijskog odbora Povorke ponosa, nakon čega slijedi Svečano obilježavanje desete obljetnice Zakona o životnom partnerstvu, koji je Hrvatski sabor donio 15. srpnja prije deset godina.

Zabavni dio Zagreb Pridea održat će se od 19 do ponoći, a nastupit će Marko Bošnjak, Kata Strofa, Naomi, Mx. Bodliere i Stella Incognito. Osim njih, okupljene će zabavljati i Raiven, slovenska predstavnica na Eurosongu, te Alka Vuica.

