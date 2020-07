U Muzeju Grada Zagreba pogledajte kako su izgledala stara zagrebačka kupališta

Danas je gotovo nemoguće povjerovati da su se Zagrepčani nekada kupali na Savi. No, već 1926. tadašnja gradska općina otkupila je zemljište za javno kupalište na kojemu je izgrađeno 900 kabina te su uređeni obala i sunčalište. Postojao je čak i izdvojeni dio za nudistice, takozvani "babinjak“. Na kupalištu je istodobno moglo boraviti oko 5000 ljudi, a za sigurnost plivača brinulo se Društvo savskih čuvara. Tijekom poplave, 1964. godine, kupalište je bilo znatno oštećeno, no unatoč tome, Zagrepčani su ga koristili sve do kasnih osamdesetih godina 20. stoljeća, a godine 1993. izgorjele su i posljednje kabine.

Ovakve i mnoge druge zanimljivosti i dragulje iz povijesti metropole mogu se čuti kroz tematsko vodstvo stalnog postava Muzeja Grada Zagreba pod nazivom Stara zagrebačka kupališta od utorka do subote u terminima od 11 i 15 sati, a u nedjelju u 10 i 12.30 sati.

Tematsko vodstvo ne naplaćuje se, prisustvujete mu uz kupljenu redovnu ulaznicu. S obzirom na ograničen broj sudionika na maksimalno deset osoba, obavezno je najaviti dolazak bar dan ranije e-mailom (info@mgz.hr) ili telefonom (01/ 48 51 361, 01/48 51 362).