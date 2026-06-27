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NASILJE MEĐU MLADIMA

Snimka pokrenula istragu: Maloljetnik uhićen zbog napada na vršnjaka u Susedgradu

Ilustracija policijske intervencije
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vanja Majetić/Hina
27.06.2026.
u 23:00

Također je utvrđeno i potvrđeno da je u samom događaju oštećeni maloljetnik ozlijeđen i da mu je liječnička pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb, gdje su utvrdili lakše ozlijede.

Zagrebačka policija prijavila je maloljetnika koji je prošlog četvrtka oko 21,45 sati na Bolničkoj cesti u Susedgradu pretukao drugog maloljetnika. Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), policija je dobila dojavu o događaju putem aplikacije e-opažaj u kojoj se u prilogu nalazio i video snimak u kojem maloljetnik šakama i nogama udara drugog maloljetnika.

PUZ navodi da su u žurno postupanje i provedeno kriminalističko istraživanje bile obuhvaćene sve dokazne radnje, uključujući analizu dostavljenog video zapisa, prikupljanje obavijesti, identifikaciju i ispitivanje osoba koje bi mogle imati saznanja o događaju.

Ujedno, zagrebačka policija poduzela je sve potrebne mjere s ciljem utvrđivanja identiteta sudionika te rasvjetljavanja okolnosti konkretnog slučaja, što je rezultiralo potvrdom da se navedeno dogodilo na području Susedgrada, na Bolničkoj cesti i pronalaskom maloljetnika koji se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela. Uhićen je i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Također je utvrđeno i potvrđeno da je u samom događaju oštećeni maloljetnik ozlijeđen i da mu je liječnička pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb, gdje su utvrdili lakše ozlijede. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni maloljetnik počinio kaznena djela nasilničkog ponašanja i tjelesne ozljede na štetu drugog maloljetnika, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu.
Ključne riječi
maloljetnici susedgrad Nasilje PU zagrebačka

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"Oduzeli ste gotovo sve ovlasti mjesnim odborima i gradskim četvrtima i onda provodite anketu o tome imaju li smisla, a Tomica u Dubravu dolazi samo tamo gdje će biti siguran da neće biti običnih građana da ga slučajno ne pitaju kad će njihovi problemi biti riješeni. Ako želite vladati u Dubravi napravite nešto za Dubravu pa će možda netko i glasati za vas. Ili nastavite ratovati po Facebooku. Vremena za to, čini se, imate na pretek", zaključio je Zagrepčanin.

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