Top dokumentarce sada će moći gledati 50 posto više publike

Uvid u impresivne priče živopisnih pojedinaca s raznih krajeva planeta, kao i načine promišljanja niza suvremenih društvenih tema, donosi i ovogodišnje, 16. izdanje ZagrebDoxa, ističe Nenad Puhovski, direktor popularnog međunarodnog filmskog festivala koji nam stiže i s dvije velike novine. Nakon deset se godina, naime, iz Kaptol centra seli u Branimir Mingle Mall, a ima i novi termin, od 15. do 22. ožujka. Tijekom tih osam dana prikazat će se više od stotinu naslova recentne svjetske dokumentarne produkcije, i to na 200 projekcija, a sretan je rezultat preseljenja to što će ih moći vidjeti i više ljudi.

Ženska retrospektiva

– Filmovi će se, kao i prethodnih godina, gledati u pet dvorana, ali je sada njihov kapacitet čak 50 posto veći pa se nadamo se da će svi uspjeti doći do ulaznica, što prethodnih sezona često nije bio slučaj – govori producentica festivala Lucija Parać, dodajući da ovo nije prvi put da ZagrebDox mijenja lokaciju pa je “prošao” gotovo sva kina, od Studentskog centra i Griča do Jadrana i prerano zatvorene Europe.

Pripremaju se i mnoga iznenađenja u programu, među kojima je i nova kategorija Eko Dox s filmovima poput “Smog Town”, koji tematizira borbu aktivista za zaštitu okoliša s globalnim silama kapitala, ili “Sea of Shadows”, napetu priču National Geographica čiji je producent i Leonardo DiCaprio, a dobio je nagradu publike na Sundanceu.

– Oduvijek smo prikazivali filmove koji su se bavili ekološkim temama, ali ove im godine zbog situacije u svijetu želimo dati još veću važnost – objašnjava Puhovski, otkrivajući i da će u programu 16. izdanja festivala publika također moći uživati u retrospektivi hrvatskog ženskog dokumentarizma. Na repertoar je uvršten i cijeli niz filmova u čijemu su fokusu hrabre protagonistice ili osnažujuće poruke o pravima žena, poput “Odvjetnice” u međunarodnoj konkurenciji ili “Kćeri Camorre” i “Kuće male zvijezde” u regionalnoj, a dobro poznata kategorija Glazbeni globus donosi i priče iz života velikih umjetnica Arethe Franklin i PJ Harvey. Mnogi s nestrpljenjem iščekuju i film o ljubavnoj storiji glazbenika Leonarda Cohena i njegove muze Marianne Ihlen, ali i zapanjujući dokumentarac “For Sama”, ispovijest o odgajanju kćeri tijekom sirijskog građanskog rata koji je dosad ovjenčan s čak 45 nagrada. Ulaznica više zasigurno će se tražiti i za film “Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)” o životu mladih Afganistanki u ratom razorenom Kabulu koji je nedavno osvojio Oscar.

Program za sve generacije

– Pokušavamo dati što potpuniju informaciju o onome što se događa u svijetu pa zato i postoje tolike programske kategorije, poput Stanja stvari ili Kontroverznog i Happy Doxa, koje, naravno, imamo i ove godine – ističe Puhovski, dodajući kako festival nikada nije ganjao rekorde gledanosti, već im je prioritet da sve generacije u programu pronađu nešto za sebe.

– Nedavno sam dobio jedan slatki mail od starije gospođe koju je zanimalo može li biti naša volonterka iako “više nije mlada”. Mi ne ciljamo samo na mladu ili studentsku populaciju gledatelja, već njegujemo vjernu publiku od srednjoškolaca do umirovljenika. A to mi je bio i jedan od dražih mailova – zaključuje direktor ZagrebDoxa.