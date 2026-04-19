Ovo su gradovi koji loše upravljaju poslovnim prostorima: U Zagrebu ih je više od 400 praznih, a natječaja za zakup nema

Izvješće Državne revizije za 2025. godinu pokazalo je da Zagreb, Velika Gorica, Varaždin i Koprivnica lošije upravljaju poslovnim prostorima u svom vlasništvu te su za taj segment dobili mišljenje da djelomično učinkovito upravljaju prostorima. Revizijom učinkovitosti upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima obuhvaćena su 23 grada, koja su krajem 2024. godine upravljali s 9228 poslovnih prostora, a da djelomično učinkovito upravljaju njima Revizija je utvrdila za Zagreb, Veliku Goricu, Varaždin i Koprivnicu.

Utvrdila je da kod pojedinih gradova nije ustrojena ni vođena analitička knjigovodstvena evidencija o poslovnim prostorima, nije realno iskazana vrijednost imovine niti postoji strategija upravljanja. Grad Zagreb, kako stoji u Izvješću, u 2024. godini, raspolagao je s 3535 poslovnih prostora, a Državna revizija ocjenjuje da je upravljanje i raspolaganje poslovnim prostorima u Gradu Zagrebu djelomično učinkovito, te su potrebna značajna poboljšanja.

U revizorskom Izvješću na 83 stranice, navodi se, uz ostalo, i da je Zagreb u 2024. godini planirao uprihoditi 8,8 milijuna eura od poslovnih prostora, a uprihodio je 7,4 milijuna. U toj godini, prema Izvješću, u Gradu su se čak 264 poslovna prostora koristila bez ugovora. Od ukupno 464 poslovna prostora izvan uporabe, 408 ih je prazno, a 56 neuvjetno za davanje u zakup. U 2023. godini, uopće nisu objavljivani javni natječaj za zakup poslovnih prostora.

Revizija je prigovorila i da je Grad Strategiju upravljanja imovinom Grada donio 2020. godine, dok je Godišnji plan upravljanja imovinom donesen tek za 2025 godinu, i to, kako stoji u Izvješću, zbog pandemije koronavirusa i potresa. Revizija također navodi da Godišnjim planom za 2025. nisu utvrđeni pokazatelji ostvarenja zadanih ciljeva, stoga nije razvidno na koji se način planira pratiti ostvarenje zadanih ciljeva iz Strategije i evaluirati njegovu provedbu. Usto, nije obuhvaćen financijski okvir za provedbu aktivnosti te financijski pokazatelji ostvarenja plana, na koji način je povezan i usklađen s proračunom Grada za 2025., planiraju li se koristiti sredstva europskih fondova te na koji način je povezan s Planom razvoja Grada Zagreba do kraja 2027. godine.

Na brojne primjedbe Revizije, Grad Zagreb očitovao se navevši da nema primjedbi na činjenice opisane u Nacrtu izvješća o obavljenoj reviziji te prihvaća njihove naloge i preporuke. Da djelomično učinkovito upravlja svojim poslovnim prostorima Revizija je utvrdila i za Veliku Goricu, koja ima 108 takvih prostora.

Utvrdila je i da taj Grad nema strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom te godišnje planove upravljanja i raspolaganja imovinom, a nije utvrdio ni način izvještavanja o upravljanju i raspolaganju gradskom imovinom, uključujući i poslovnim prostorima.

Grad u proračunu uopće nema planirane prihode od poslovnih prostora niti je ažurirao evidencije tih prostora u zakupu, dok za pojedine poslovne objekte nije utvrđena namjena. Nije utvrđena ni ekonomska opravdanost uzimanja u zakup poslovnih prostora za potrebe Grada. I u tom gradu prihvatili su sve naloge i preporuke državnih revizora.

Revizorska ocjena o djelomičnoj učinkovitosti u upravljanju poslovnim prostorima sustigla je i Grad Varaždin. Od planiranih 311 tisuća eura u 2024. godini za 155 poslovnih prostora uprihodovano je 232 tisuće, dok su rashodi iznosili 354 tisuće eura, što je 52 posto više od prihoda, a Grad nije poduzimao sve mjere za naplatu dospjelih potraživanja.

Revizija upozorava i da Izvješća o upravljanju poslovnim prostorima kojima gospodari Grad za 2023. ili 2024. ne sadrže podatke o provedenim natječajima za davanje u zakup, zaključivanju ugovora o zakupu, održavanju poslovnih prostora, kao i poduzetim mjerama za naplatu potraživanja od zakupa poslovnih prostora. I Grad Varaždin prihvatio je sve naloge i preporuke Revizije.

Ocjenu 'djelomično učinkovito' u upravljanju poslovnim prostorima, dobila je i Koprivnica koja ih u vlasništvu ima 46. Koprivnici Revizija spočitava dodjeljivanje nekretnina u vlasništvu Grada na korištenje bez provedenog javnog natječaja i bez naknade svojim proračunskim korisnicima. Također kao zamjerku navodi i to što Grad nije održavao i uređivao poslovne prostore. Utvrdila je i da dio poslovnih prostora nije evidentiran u poslovnim knjigama, a za dio prostora evidentiranih u poslovnim knjigama nije obavljena procjena vrijednosti, ni popis imovine. Kao i prethodna tri grada s istom ocjenom revizija, i Koprivnica prihvaća sve naloge i preporuke Državne revizije.