Tomaševićeva stranka plaća najskuplje, najam prostora za ostale ide u reviziju

Primjer je to secesijske arhitekture u kojem je nekad bila vojna akademija. Zgradi u Berislavićevoj iz 1901. nedavno je obnovljeno pročelje, a dosad je bila poznata po tome što je njezin izgled projektirao arhitekt Vjekoslav Heinzel, koji je bio i gradonačelnik Zagreba nakon I. svjetskog rata. No po novome bi zdanje kojem se nalazi na kućnom broju 12 moglo postati poznato kao sjedište Možemo! jer članovi platforme ondje unajmljuju ured od 120 četvornih metara.

Centar sedam, periferija dvije

Sjedište dijele sa strankom Zagreb je naš!, a plaćaju, kažu, komercijalnu cijenu zakupa poslovnog prostora od devet eura po kvadratu. Preračunano, riječ je o 1080 eura, odnosno oko 8100 kuna mjesečno, što je puno više od onoga što plaćaju ostale stranke koje imaju zastupnike u Gradskoj skupštini. Jer, prema Zaključku o dodjeli gradskih prostora, na korištenje mogu se dati političkim strankama, nositeljima nezavisnih lista ili klubu zastupnika ako imaju najmanje tri predstavnika u Hrvatskom saboru ili zagrebačkoj Skupštini.

U zakup prostore dobivaju pod istim uvjetima kao i atelijeri, udruge građana, ustanove, zaklade, umjetničke i vjerske zajednice, odnosno po nižim cijenama od onih tržišnih. Plaćaju ih od dvije kune po četvornome metru na periferiji, koja spada pod V. zonu, do sedam kuna po kvadratu za centar Zagreba, što je 0. zona. Za poslovne prostore veće od 800 kvadrata zakupnina se određuje u iznosu od jednu kunu po četvornome metru, neovisno o zoni u kojoj se kvadrati nalaze.

A gradski prostor, kažu u Možemo!, ne namjeravaju tražiti niti misle mijenjati svoje sjedište do daljnjega. Stoga se nametnulo logično pitanje s obzirom na to da je gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je i čelnik platforme, najavio štednju, planira li se ukidati praksa naplaćivanja cijene povlaštenog zakupa za ostale stranke čija su sjedišta u gradskim prostorima. A o tome se, može se čuti iz Grada, razmišlja.

– Slijedi detaljna revizija korištenja gradskih prostora, što uključuje i korištenje prostora od strane političkih stranaka te će se zatim donijeti odluka o načinu korištenja gradskih prostora i naplati – kaže Zlatko Makar, pročelnik Ureda za upravljanje imovinom grada.

MOST je u državnom

A koliko jeftino svoje kvadrate plaćaju najveće stranke, HDZ i SDP? U gradskoj upravi otkrivaju kako stranka koja je trenutačno na državnoj vlasti za prostore u Gundulićevoj površine 884,96 kvadrata daje jednako toliko kuna, uvećano za PDV, a oporbeni lideri 1834 kune za prostore u Praškoj 2 površine 262 četvorna metra. Preko puta njih, stranka Bandić Milan 365 koristi prostore od 148,73 kvadrata za 1041,11 kunu, a Domovinski pokret Miroslava Škore prostor u Vlaškoj 81f površine 242,69 četvornih metara mjesečno plaća 1213,45 kuna.

MOST, koji je prvi put ušao u Skupštinu, njihov prostor, kažu u Gradu, ne koristi, no zato su u državnim kvadratima, jednako kao i HSLS. I državni su prostori jeftiniji od tržišnih pa tako, primjerice, MOST za 170 četvornih metara u Draškovićevoj 23 plaća 850 kuna plus PDV i režije. Zelena lista bila je u prostoru u vlasništvu Grada, no vratili su ga. A usto je gradska uprava pozvala sve stranke iz prošlog saziva Skupštine koje sada nisu osvojile mandat da prostore također vrate.•