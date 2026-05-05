Grad Zagreb otvorio javni poziv za naknadu štete od nevremena, znamo kada bi trebale krenuti isplate

Danas je otvoren Javni poziv za dodjelu novčane pomoći za sanaciju šteta nastalih u nevremenu, rekao je na redovnoj konferenciji za medije gradonačelnik Tomislav Tomašević. – Nekoliko dana nakon nevremena građane smo uputili da preko aplikacije odrade preliminarne prijave, a ovaj Javni poziv je službeni, kojim se građane poziva da se prijave sa svom potrebnom dokumentacijom, imaju rok od 30 dana i nadamo se da bi u rujnu mogli isplatiti pomoć – rekao je Tomašević.

Novčana pomoć, kako su javili iz Grada ranije, odobrava se za oštećenja na obiteljskim kućama koja obuhvaćaju vanjsku ovojnicu, uključujući krov, dimnjak, fasadu, vanjske dijelove poput balkona, lođa i terasa, kao i vanjsku stolariju, bravariju i ograde, zatim za oštećenja na stanovima koja se odnose isključivo na vanjsku stolariju i vrata, te za oštećenja na osobnim vozilima kategorije M1. Visina pomoći iznosi 70% procijenjene štete, s tim da ona može iznositi najviše 15.000 eura za građevine i najviše 5.000 eura za osobna vozila, odnosno ukupno do 20.000 eura.