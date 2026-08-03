Teško stradao motociklist na čvoru Jakuševec: Od siline udarca motor odbačen na ogradu

Teško je ozlijeđen 28-godišnji motociklist u prometnoj nesreći koja se jučer oko 9.20 dogodila na prometnom čvoru Jakuševec, na spoju autocesta A3 i A11. Prema informacijama zagrebačke policije, 28-godišnjak je upravljao Suzukijem vinkovačkih registarskih oznaka krakom broj 8 prometnog čvora Jakuševec, krećući se u smjeru jugozapada. Dolaskom do spojnog kolnika s autocestom A11 i sjevernog kolnika autoceste A3, ušao je u navedeno raskrižje, a da pritom iako je bio dužan, nije propustio sva vozila koja se kreću cestom koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska.

Zbog oduzimanja prednosti sudario se s Renaultom zagrebačkih registracija kojim je upravljao 53-godišnjak, a koji se kretao cestom s prednošću prolaska u smjeru zapada. Od siline udara motocikl je odbačen na zaštitnu ogradu, objasnili su iz PUZ-a. U nesreći je teško ozlijeđen vozač motocikla, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.