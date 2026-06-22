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ZAUSTAVLJEN NA SLAVONSKOJ AVENIJI

Isključen iz prometa s gotovo četiri promila u krvi! 62-godišnjaku slijedi ova novčana kazna

Zagreb: Prometna policija kontrolira vozače povodom Martinja
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Ana Vrbanek
22.06.2026.
u 10:59

Vozač je uhićen i smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva, izvijestili su iz PU zagrebačke, nakon čega je doveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu.

Tijekom nadzora prometa u subotu, 20. lipnja, zagrebački policajci zaustavili su 62-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih tablica. 62-godišnjak je zaustavljen na Slavonskoj aveniji na Trnju, a kretao se u smjeru zapada, priopćili su iz PU zagrebačke.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je 62-godišnjak upravljao vozilom s čak 3,82 promila alkohola u organizmu. Zagrebački policajci vozača su odmah isključili iz prometa. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva, izvijestili su iz PU zagrebačke, nakon čega je doveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Nesavjesni vozač kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 2.100 eura, a izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od šest mjeseci.

'Brzi i žestoki' iz Zagreba: Mladić ludovao u BMW-u, bježao policiji pa udario u njihov auto. Kazna je ogromna
Zagreb: Prometna policija kontrolira vozače povodom Martinja
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Ključne riječi
Policijska uprava zagrebačka Zagreb

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