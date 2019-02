Tko je vrh Bandićeve mladeži? Vatrogaskinja, pijanist i plivač zamjene su misici

Pijanist, plivač, državna prvakinja u vatrogastvu i bivša misica – četvorka je to koja od ovog tjedna vodi mladež Stranke rada i solidarnosti. Vrh njezina Foruma mladih zauzela je Natalija Prica Oreški, koja je dosad vodila zagrebački ogranak podmlatka, a unatoč tome što je već više od osam mjeseci dio bandićevaca u Gradskoj skupštini, većina ju je primijetila tek sad, kad je postala predsjednica gradonačelnikove mladosti. Ona pak kaže kako joj ne smeta što je se trenutačno etiketira uglavnom kao bivšu misicu, i to zato što “ne vidi poveznicu toga i ovog što sad radi”.

Zbog jazza ga rušili na maturi

– Od vremena Miss Universe radila sam na sebi. Završila sam studij stomatologije i poslijediplomski stručni studij iz ekonomije. Sad pohađam doktorski studij na Stomatološkom fakultetu – kao iz topa svoje kvalifikacije izlistava nam predsjednica Foruma mladih Stranke rada i solidarnosti Natalija Prica Oreški. Odlučila se baviti politikom jer je to zanima, kaže, a na pitanje planira li se onda više aktivirati u gradskom parlamentu, budući da je jedna od zastupnika koji na sjednicama još nisu izustili ni riječ, odgovara nam kako ona jest aktivna. U tri je odbora, govori, za mladež, predstavke i pritužbe te u Mandatnom povjerenstvu.

– I u upravom vijeću Centra za mlade Ribnjak – gdje još ima dužnosti govori nam N. Prica Oreški pa dodatna pitanja ipak moli elektroničkom poštom.

Sudeći po aktivnostima dosadašnje predsjednice mladeži Sanje Zado, koja je u ljeto 2016. članovima poslala naputak da se aktiviraju na društvenim mrežama i hvale predsjednika stranke Milana Bandića, imat će novi vrh podmlatka još zadataka. A izvršavat će ih, između ostalih, i potpredsjednici Foruma mladih, od kojih je jedan Jurica Vugrek, pijanist iz Novog Golubovca u Zagorju, kojeg su svojedobno, kako je sam tada ispričao, profesori rušili na maturi jer se htio baviti jazzom. U međuvremenu je upisao konzervatorij u Klagenfurtu, studij nastavio u Mariboru, a na prošlim je lokalnim izborima želio postati i načelnik svoje općine, ali pod okriljem HNS-a. Za prelazak k Bandiću odlučio se, kaže, jednostavno.

Odustati ili promijeniti tabor

– Kad sam bio u HNS-u, usko sam surađivao s načelnikom Radoboja, koji je isto otišao iz stranke. Vidjeli smo da ne možemo ništa kroz HNS izlobirati za svoj kraj pa sam zaključio da ću ili odustati od svega ili promijeniti stranku – govori Vugrek pa dodaje kako se na daljnje djelovanje odlučio jer mladi moraju biti ti koji će probati nešto promijeniti.

Osim njega, mijenjat će probati unutar Bandićeve stranke još jedan potpredsjednik mladeži, a to je Roko Gruja, plivač Mladosti koji se stranci priključio u listopadu. Mjesec kasnije u Stranku rada i solidarnosti upisala se treća trenutačna potpredsjednica Foruma mladih, a to je Daria Đurina. Ona je pristupnicu ispunila kad i većina njenih kolegica iz DVD-a Kašina, a u to je vrijeme bila tajnica zelinskog ogranka bandićevaca. Djevojke iz DVD-a Kašina, spomenimo, aktualne su državne prvakinje u vatrogastvu, a i brončane s vatrogasnih olimpijskih igara u Austriji.

Pogledajte i video Bandića u akciji na bageru: