GROBLJE I KREMATORIJ ZA KUĆNE LJUBIMCE

Sve više ljudi ima potrebu za organiziranim ispraćajem ljubimca: U posljednja tri mjeseca Spomengaj zaprimio 191 tijelo životinja

Foto: Spomengaj gradsko groblje i krematorij za kućne ljubimce
Autori: Tajana Josipović, Večernji.hr
04.09.2025.
u 10:10

Djelatnik Spomengaja po tijelo ljubimca dolazi već idući dan, a kremacija se obavlja u roku od pet radnih dana

Proteklih je mjeseci značajno rasla potražnja za uslugama Spomengaja, groblja i krematorija za kućne ljubimce. Naime, tijekom lipnja, srpnja i kolovoza Spomengaj je zaprimio 191 tijelo ljubimca što je povećanje od 30 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Za 37 posto rastao je broj prijevoza tijela ljubimaca s mjesta gdje je ljubimac uginuo, do Spomengaja. 

"Vide se pozitivne promjene u odnosu ljudi prema ljubimcima kako tijekom života ljubimaca, tako i nakon njihove smrti. Iako je u Hrvatskoj posljednjih godina otvoreno nekoliko krematorija za kućne ljubimce, ovaj zagrebački ima sve više posla. U lipnju smo zaprimili 57, u srpnju 68, a u kolovozu 66 tijela ljubimaca. Najviše ljudi naručivalo je pojedinačne kremacije, no u tom smo razdoblju imali i 14 ukopa tijela ljubimaca na našem groblju. Među naručiteljima naših usluga bilo je i stranaca koji su ljetovali na Jadranu", rekao je Tomislav Baća, voditelj Spomengaja. 

Dodao je da je Spomengaj u šest godina rada prepoznat na tržištu. Građani najčešće naručuju pojedinačnu kremaciju tijela ljubimca. Grupnu kremaciju i ukop tijela ljubimca naručuju manje. Građanima su jako važne brzina i transparentnost usluge, dodaju. Djelatnik Spomengaja po tijelo ljubimca dolazi već idući dan, a kremacija se obavlja u roku od pet radnih dana. Tijekom cijelog procesa tijelo ljubimca prati kamen s evidencijskim brojem. 

"Sve više ljudi ima potrebu za organiziranim ispraćajem ljubimca. Za ispraćaj ljubimca građani biraju posebno cvijeće, glazbu, fotografije i snimke", poručuju.
