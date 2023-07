Sutra počinju radovi u Odri, posebna regulacija bit će deset dana, a obilazno idu i autobusi ZET-a

Zbog izvođenja radova uređenja kolnika, Odranska ulica na dijelu od Đačke ulice do ulice Sv. Izidora, od sutra ujutro do srijede 26. 07. do 14,00 sati, bit će zatvorena za sav promet. Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: Đačka - Odranska - Arbanasova - Mirna Sv. Izidora i obratno.

Za vrijeme radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji, a ona će utjecati i na odvijanje javnog prijevoza. Autobusne linije 229 (Glavni kolodvor - Odra - Mala Mlaka) i 315 (Savski most - Lukavec) će od utorka, 18. srpnja u 8 sati do završetka sanacije kolnika dijela Odranske ulice, prometovati djelomično izmijenjenim trasama:

Foto: ZET

Linija 229:

Glavni kolodvor – redovno do raskrižja Velike ceste i Đačke ulice – Velika cesta – Malomlačka ulica – (lijevo) Laskočica – (desno) Malomlačka ulica - Mala Mlaka

Mala Mlaka – Malomlačka ulica – Velika cesta – (lijevo) Odra nadvožnjak – i u nastavku uobičajenom trasom prema Glavnom kolodvoru

Linija 315:

Savski most – redovno do raskrižja Odranske i Ulice Svetog Izidora – (lijevo) Ul. S. Izidora – Mirna ulica – (desno) Ulica Antuna Arbanasa – u nastavku redovnom trasom prema Lukavcu. U povratku istom izmijenjenom trasom.

Savski most - redovno do raskrižja Odranske i Ulice Svetog Izidora – (lijevo) Ul. S. Izidora – Mirna ulica – (lijevo) Ulica Antuna Arbanasa – Novozagrebačka ulica – Odra nadvožnjak – redovno do Velike Gorice.Obostrana autobusna stajališta Odra-Svetog Izidora (315 i 229), Odra-Đačka (315), Hrašće-centar (315), Arbanasova 44 (315) i Đačka-Nova (229) neće biti u funkciji, a istovremeno će biti uspostavljena stajališta Velika cesta - Đačka, Malomlačka 128, Laskočica 57, Odra - Svetog Izidora i Mirna - A. Arbanasa.