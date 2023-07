Kolaps u Zagrebu: Snažan vjetar lomio stabla, prekinute tramvajske linije...

Prema svim prognozama, danas je vrhunac toplinskog vala. No, jutros je Zagrepčane iznenadio snažan vjetar. Nebo se nad Zagrebom zacrnilo, a pogledi brojnih građana upereni su u oblačni svod koji presijecaju munje. Nakon više dana nesnosnih vrućina, ovo iznenađenje sigurno je dobrodošlo, iako zbog neočekivanog nevremena brojni kasne na posao.

Naime, olujni sustav s prostora Slovenije premješta se nad Hrvatsku, stoga u idućih nekoliko sati dijelovi zemlje u blizini granica sa Slovenijom trebaju računati na mogućnost lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom i pojačanog vjetra. U nastavku dana vraća se sunčano, vruće i sparno vrijeme, prognoziraju na stranici ''Kad će kiša''.

Prema aplikacijama za praćenje vremena, nad našu se zemlju nadvija oblačna fronta koja donosi umjerene padaline. U Zagrebu je već počela padati kiša. Kako doznajemo, vatrogasci su na terenu zbog više intervencija. Od 6:45 sati izlazili su 11 puta na akcije diljem Zagreba kako bi uklonili grane i stabla koja su jaki vjetrovi srušili.

Prvo su na Trnju uklonili granu, a zatim su na Gornjem gradu, Maksimiru, Medveščaku, Medvednici, Sopotu te u Centru pozvani kako bi uklonili stabla. Čak sedam intervencija stiglo je u jednako toliko minuta malo prije sedam sati, doznajemo od zagrebačkih vatrogasaca.

Zbog pada grane na naponsku mrežu kod Jordanovca na Maksimirskoj je u prekidu tramvajski promet, a putnike od Kvaternikova trga do Dubrave prevoze autobusi. Kod križanja Draškovićeve i Jurišićeve u smjeru Trga bana Josipa Jelačića tramvajske linije 11 i 12 putuju preko Glavnog kolodvora zbog pada zaštitne ograde, a linije 2, 3 i 13 zbog pada grane na naponsku mrežu u Ulici grada Gospića prometuju skraćeno do Heinzlove. Do Savišća voze autobusi. I autobusna linija 140 u prekidu je zbog pada stabla na Sljemenskoj cesti, javljaju iz ZET-a, navodeći da su dežurne ekipe i vatrogasci na terenu te rade na ponovnoj uspostavi prometa.

– Izbacili su me na Kvatriću iz tramvaja, čekali smo autobus dobrih 20 minuta, sada kada je došao, unutra je hrpa ljudi. Problem je što vozi do Dubrave, kasnim na posao. Kaos je u gradu. Drvo je palo na Maksimirskoj – kazala je čitateljica koja radi tri stanice prije okretišta Dubec.

Na jednoj od najprometnijih zagrebačkih cesta, Slavonskoj aveniji, srušilo se stablo. Na sreću, to se dogodilo u smjeru u kojemu jutros nije bilo previše vozila, doznaje N1. Nastao je privremeni zastoj u prometu, no vatrogasci su brzom intervencijom spriječili veće gužve.

Podsjetimo, kako je javio HRT, u srijedu bi u većini krajeva trebalo biti još malo toplije te i dalje većinom sunčano, no potkraj dana na krajnjem sjeveru mogući su pljuskovi. Najavljivana promjena stiže u četvrtak, s njom lokalno i poneko jače nevrijeme te manje osvježenje uz koje će barem nakratko popustiti toplinski val.

Naime, od subote opet vruće, a ubrzo i vrlo vruće te i dalje uz uglavnom sunčano vrijeme u cijeloj zemlji. Na Jadranu toplinski val u većini mjesta neće popustiti, nego se nastavlja i zbog mjestimice vrlo toplih noći i dnevne vrućine. Manje osvježenje stići će na sjever u petak, no ono, nažalost, nosi i opasnost od lokalnih nevera.

