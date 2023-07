Meteorologinja upozorila na opasno vrijeme u četvrtak: 'Problem su i tople noći'

Ljetno vrijeme mnogima je neizdrživo, a da najgore zapravo tek dolazi rekla je meterologinja RTL-a, Damjana Ćurkov Majaroš . Sutra se očekuje vrhunac toplinskog vala, a kako će on izgledajti u brojkama, pojasnila je meterologinja za RTL .

- Osim dnevne vrućine koja će biti izražena, pa će maksimalna temperatura biti mjestimice i 37 stupnjeva, moguće i iznad toga, veliki problem su i tople noći. Osobito vruće će biti u Dalmaciji gdje će temperatura biti i iznad 25 stupnjeva. Prekid vrućine očekuje se u četvrtak, ali ne u svim dijelovima zemlje. U Dalmaciji do kraja tjedna vrlo vruće, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu bit će kiše i pljuskova, lokalno moguća i izraženija nevremena pa na to treba pripaziti - objasnila je Ćurkov Majaroš vremensku prognozu.

Državni hidrometeorološki zavod najavljuje da će sutra u Hrvatskoj prevladavati sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura većinom će biti između 16 i 21, na Jadranu od 21 do 26 °C. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 32 do 37 stupnjeva. Poslijepodne će u unutrašnjosti doći do porasta naoblake, mjestimice uz umjerenu vjerojatnost za poneku kap kiše ili lokalni pljusak, osobito na sjeverozapadu. Puhat će slab i umjeren, uglavnom u višim predjelima na udare jak jugozapadnjak, na Jadranu i jugo.