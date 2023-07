Opasne vrućine stižu već danas, a u ostatku tjedna bit će još gore, evo kad će osvježenje

Nakon prevrtljivog proljeća koje je količninom kiše i sivila više nalikovalo jeseni, ljeto pokazuje da itekako može nadoknaditi propušteno. Pa tako za sljedećih sedam dana meteorološki modeli predviđaju većinom sunčano i vrlo vruće vrijeme. Doduše, zbog velike količine akumulirane vode i pritjecanja vlažnog zraka u atmosferu, nisu isljučene niti nestabilnosti.

Kako stvari zasada stoje, atmosferski poremećaji pričekat će najmanje kraj tjedna, no treba pričekati nekoliko dana za preciznije prognoze. Ono što možemo sa sigurnošću prognozirati jest da će danas u cijeloj zemlji biti iznimno vruće i to već od ranih jutarnjih sati. Najniža jutarnja temperatura bit će već oko 20 stupnjeva, a tijekom dana živa u termometru ići će do visokih 35 stupnjeva, kako diljem zemlje, tako i u metropoli.

Foto: DHMZ

Proglašen je stoga i narančasti te žuti meteoalarm za dijelove zemlje. Što se pak vjetra tiče, u unutrašnjosti će biti slab, na Jadranu u noći i ujutro burin, zatim umjeren jugozapadnjak, na otvorenom moru i sjeverozapadnjak.

U utorak i srijedu pretežno sunčano te još toplije. Potkraj srijede i u noći na četvrtak na zapadu nestabilno uz mogućnost za lokalne pljuskove ponajprije na širem riječkom području i na sjeverozapadu, a uz jače naoblačenje u četvrtak poslijepodne i u noći na petak i drugdje u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu.

Foto: DHMZ

Pritom je moguće i jače nevrijeme. Vrućina će osobito na zapadu malo popustiti. U srijedu će zapuhati jugozapadnjak koji će u četvrtak navečer okrenuti na sjeverozapadnjak. Na Jadranu od srijede jugo koje će također u četvrtak navečer na sjeveru okrenuti na buru.

U danima pred nama, valja pripaziti i na UV indeks koji će u cijeloj zemlji biti vrlo visok, stoga se preporuča korištenje kreme sa zaštitnim faktorom, pokrivala za glavu (šešir, kapa i sl.) te naočala sa zaštitnim slojem. U suprotnom, samo 10-15 minuta izloženosti suncu, ovisno o tipu kože moze uzrokovati opekline.

Foto: DHMZ

Od vrlo visokih temperatura treba se zaštititi slušajući i već dobro poznate savjete liječnika, a to je da se, ako za to nije prijeka potreba, ne izlazi u najtoplijem dobu dana između 10 i 18 sati, što se posebice odnosi na kronične bolesnike. Posebno treba voditi računa o unosu dovoljno tekućine koju organizam tijekom vrućina gubi zbog znojenja. Preporuča se i preko dvije litre vode dnevno.

Nije preporučljivo piti alkohol u većinim količinama, kao niti jesti masnu i kaloričnu hranu, a savjet je i da se pri odabiru odjeće vodi računa da je riječ o prozračnim materijalima i svjetlijim bojama.

