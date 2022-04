Stigla je konačna lista otkaza u Holdingu: Evo koliko radnika mora otići i što će biti s dijelom 'otpisanih'

Previše je zaposlenih u Holdingu, viškova se treba riješiti, i to ponajprije administrativnog osoblja. Otkad su došli na vlast govore to gradski čelnici, a kad su se prvi put počeli spominjati otkazi radnicima koji su višak u Zagrebačkom holdingu, brojka koja se spominjala bila je 544. To je bilo početkom siječnja ove godine, no do ožujka, kad je stigao popis s konkretnim imenima, cifra se smanjila na oko petsto. Popis je izazvao buru u javnosti jer su se na njemu nalaze i bivši voditelji podružnica, direktori sektora kao i ljudi na drugim rukovodećim pozicijama, a bunt su iskazali i sami sindikati kojima je smetalo što se na njemu nalaze i čistačice, noćni čuvari i drugi djelatnici koji se smatraju operativom te su prijeko potrebni za nužno funkcioniranje Holdinga. U savjetovanju sa sindikatima krajem istog mjeseca ta je brojka pala na 447, a kako doznajemo od njih, upravo je stigao i najnoviji popis. Na njemu se sad nalazi 414 imena, te se smatra konačnom verzijom koja je predana na Hrvatski zavod za zapošljavanje.