Stanovnici Sigečice o stanju zagrebačke Petlje: Nije samo stup, sve treba pregledati i sanirati

Ma nije to samo stup, problem je u cijeloj Petlji jer je treba sanirati - ovako govore stanovnici Sigečice, kvarta kraj kojeg se prostire pokraj Slavonske Avenije. Kvart smo obišli pokušavajući doznati brine li ih stup koji izgleda kao da se nakon potresa nagnuo, i to unatoč navodima iz gradske uprave i samog zamjenika gradonačelnika Luke Korlaeta, da nije došlo do oštećenja.

Podsjetimo, jučer je na društvenim mrežama osvanula objava korisnice koja tvrdi da već godinu dana pokušava upozoriti na stup koji izgleda kao da se nakon potresa u ožujku lani pomaknuo, no iz Gradskog ureda za promet su nam objasnili da nema govora o nekakvom oštećenju.

- Naime, kako se prilikom zagrijavanja svaki materijal rasteže, a prilikom hlađenja skuplja, tako se i rasponska konstrukcija na raskrižju Avenije Marina Držića i Slavonske avenije tijekom ljetnih mjeseci rasteže, a u zimskim mjesecima skuplja. Zbog toga su na svakom stupu postavljena po 2 klizna ležaja koji omogućuju da rasponska konstrukcija radijalno kliže po vrhu stupa, kako ne bi izazivala dodatna naprezanja u stupovima uslijed promijene temperature. Dakle, stup se nije nagnuo nego se konstrukcija nadvožnjaka pomaknula po kliznim ležajevima točno kako je proračunom predviđeno - objasnio je pročelnik Dinko Bilić.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No, pita li se susjede, stup treba detaljno pregledat kao i, osim toga, cijelu Petlju. Ponekad s nadvožnjaka znaju otpasti komadići betona, a to nije sve.

- Doslovce se vide rupe, koga ne bi sekiralo da vidi rupu u Petlji - rekla je Martina Savić, jedna od stanovnica kvarta. Dobro znamo da se Petlja stradala nakon potresa, domeću drugi stanovnici Sigečice, a pogotovo je stresno onima koji žive u zgradama uz samu Petlju.

- Ja mislim da u Zagrebu nema nadvožnjaka koji je u dobrom stanju, ako je najmlađi most, Domovinski, svako malo renoviraju. Petrlju bi u svakom slučaju trebalo detaljno pregledati. Nama je to pod nosom - kaže Milan Škec.