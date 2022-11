SDP Zagreb traži podizanje naknade uz umirovljenike i više sredstava školama i vrtićima

Na dnevnom redu nove sjednice Skupštine zakazane za idući četvrtak naći će se pet amandmana koja predlaže zagrebački SDP. Prvi se odnosi na podizanje imovinskog cenzusa, za stjecanje prava na novčanu naknadu za umirovljenike, sa sadašnjih 1.700,00 kuna na 1.800,00 kuna čime bi se krug proširio za novih 2300 korisnika.

-Predložili smo podizanje dosadašnjeg iznosa naknade za dodatnih 100 kn umirovljenicima čija je mirovina manja od 1.500 kuna, dok bi u kategoriji umirovljenika s mirovinama od 1500 do 1800,00 kuna naknada ostala 200 kuna. Korisnicima tzv. nacionalne mirovine koji su do sada primali naknadu od 400 kuna, ista bi se podigla na 500 kn- objasnio je vd Navedene kategorije umirovljenika primaju i naknadu za Božić i Uskrs ukupnog iznosa do 400 Kn, a amandmanom smo predložili da ovu naknadu primaju i osobe s invaliditetom, koje do sada nisu uživale ovo pravo - pojasnio je.

Drugi se amandman odnosi na poboljšanje brige za teško bolesne, palijativnom skrbi naime, smještaju se u domove u Novom Marofu ili Dugoj Resi i samim time ostaju bez mogućnosti da ih obitelj svakodnevno posjećuje.

-Zbog toga se zalažemo za osiguranje novih smještajnih kapaciteta domova za starije osobe, odnosno povećavanje kapaciteta postojećih domova dogradnjom, izgradnjom novih domova ili uzimanjem u zakup odgovarajućih objekata - dodao je Kolarić.

Potpredsjednica SDP-ove Gradske organizacije Tanja Djaković predstavila je treći amandman koji se odnosi na povećanje sredstava namijenjenih isplati mjesečnih akontacija za redovno održavanje škola i vrtića kojima je Grad Zagreb osnivač.

-Želimo iznos koji je prepolovljen 2011. vratiti na tadašnjih 20 milijuna kuna. Otkako ej iznos smanjen, škole se suočavaju s manjom sredstava za redovito održavanje pa su ravnatelji prisiljeni tražiti roditelje da donose toaletni papir, maramice i druge potrepštine. Uz to, u ovo postpandemijsko doba, smanjeni su i vlastiti prihodi koje su odgojno-obrazovne ustanove ostvarivale iznajmljivanjem sportskih dvorana i ostalog prostora klubovima, udrugama i skupinama građana. Sredstva su se najčešće koristila i za redovito održavanje škola, a dijelom i za nabavu didaktičke opreme - pojasnila je Tanja Djaković.

Ljiljana Đurica, predsjednica Foruma žena GO SDP Zagreb, ukazala je na problem menstruacijskog siromaštva u Hrvatskoj, o čemu svjedoče i rezultati istraživanja Udruge za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter.

-U istraživanju je skoro 12 posto ispitanica navelo je kako nemaju dovoljno menstruacijskih potrepština, a još toliko ih je naveo kako si iste ne mogu priuštiti. Pojedini gradovi u Republici Hrvatskoj, kao i neke obrazovne ustanove, već su omogućile besplatne menstrualne potrepštine. Zato smo se založili za pilot projekt Besplatne menstrualne potrepštine u učeničkim domovima, osnovnim i srednjim školama kojima upravlja Grad Zagreb- kazala je Đurica.

Inicijativa gradske organizacije na tragu je amandmana SDP-ove saborske zastupnice Sabine Glasovac koji je prihvatila Vlada te će se od iduće godine osnovne i srednje škole opremiti besplatnim higijenskim ulošcima. Na gradskoj razini, SDP predlaže da se za borbu protiv menstrualnog siromaštva i edukaciju o temi izdvoji 65 000 eura godišnje. Petim se amandmanom zagrebački SDP založio i za očuvanje kvalitete i dubine vode pogodne za sport, rekreaciju i kupanje na Jarunu.

-Trend smanjenja dubine i volumena vode te pogoršanje kakvoće vode tijekom zadnjih deset godina rezultiralo je i povremenim nezadovoljavajućim ocjenama kvalitete vode na pojedinim plažama po završetku sezone kupanja. Amandmanima na Proračun za 2023. zagrebački SDP zatražio je analizu i utvrđivanje postojećeg biološko-ekološkog i hidrološkog stanja jezera, potom provođenje osnovne mjere revitalizacije – uklanjanje sedimenta („izmuljivanje“), te provođenje ostalih mjera revitalizacije - sanacija erodirane obale i učvršćivanje pokosa, čišćenje kanala-ispusta u Savu te modernizaciju sustava oborinske i komunalne odvodnje -pojasnila je SDP-ova gradska Zastupnica Davorka Forjan Moslavac. Boi bi to početak sanacije Jaruna koja će se događati u nekoliko etapa, a predviđena vrijednost je milijun kuna.

Ukupna vrijednost SDP-ovih amandmana na Proračuna Grada za 2023. godinu iznosi više od 40 milijuna kuna. Branko Kolarić komentirao je i revitiju koalicijskog sporazuma s platformom Možemo.

-Naša radna grupa na jučerašnjem je sastanku završila prijedlog koalicijskog sporazuma s Možemo, sada trebamo sjesti s njima za stol. Mi smo napravili svoj dio, u kojem smo se izjasnili što želimo- rekao je.