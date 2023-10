'Rodna ravnopravnost najbolje se promiče kroz proračunske politike'

Zagrebačka skupština danas je bila domaćinom konferencija Zagreb #safe place 4women na kojoj se razgovaralo o primjeni načela ravnopravnosti spolova kroz lokalne politike i proračune. Cilj konferencije bio je predstaviti dobre prakse provedbe načela ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, primjerice usvajanje posebnih strategija za rodnu ravnopravnost kao što je slučaj u Zagrebu i Križevcima, kao i ukazati na moguća poboljšanja za budućnost.

–Potrebno je u donositi još više planova te uključiti više jedinica lokalne samouprave. Potrebna su poboljšanje, osobito kada je u pitanju uključivanje marginaliziranih skupina žena poput osoba s invaliditetom, Romkinja, mlađih ili starijih žena, lezbijki. U usvajanju rodno osjetljivih proračuna stoga je potrebna intersekcionalnost, a obuhvaćali bi mjere poput poticaja za žene poduzetnice, stipendija za Romkinje, te druge potrebe žena u lokalnim zajednicama - kazala je Sanja Juras, koordinatorica Ženske mreže Hrvatske koja je provela analizu u osam jedinica lokalne samouprave.

U analizi, promatrala su se tri glavna područja, odnosno rodno ravnopravno gospodarstvo, sloboda od nasilja, žene na položajima, a u sva su tri potrebna poboljšanja, naglasila je koordinatorica.

–U pogledu prava žena postoje napreci, ali i koraci unatrag, stoga je potreban strateški pristup na nacionalnoj te na lokalnim razinama. Sada je vrijeme kada se usvajaju proračuni u kojima su potrebne stavke za podršku ženskim organizacijama koje se bave borbom protiv nasilja i drugim oblicima borbe protiv rodne neravnopravnosti - poručila je Sanja Juras.

Prema istraživanjima, Grad Zagreb među rijetkima u Hrvatskoj ima direktne mjere u proračunu vezane za rodnu ravnopravnost, dodao je predsjednik Skupštine Grada Zagreba Joško Klisović.

–Pitanje ravnopravnosti spolova u ovom je sazivu na vrhu političke agende i želimo da one bude maksimalna. Nismo sasvim zadovoljni, no Zagreb ima puno programa u kojima možemo biti lideri u odnosu na ostale zajednice- ističe Klisović te dodaje kako je predložio rezoluciju kojom bi se Zagreb proglasio gradom sigurnim za život. No to, sve, dodaje, prazne riječi ako se mjere za poboljšanje ravnopravnosti žena ne uvrste u proračunske politike.

–Zbog toga će Zagreb nastaviti intenzivno raditi na programima i aktivnostima koje promiču prava žena, osobito na onima koji se tiču zdravlja, urbane sigurnosti, te financiranja objekata i organizacija civilnog društva koji se bave programima rodne ravnopravnosti- zaključio je Klisović.