Raspisali natječaje za održavanje: Za zagrebačke fontane odvaja se 10,5 milijuna kuna

Za one najpoznatije u Ulici Hrvatske bratske zajednice 2,5 milijuna, a za ostale, njih još 52, osam milijuna kuna. Grad će ove godine iz blagajne izdvojiti 10,5 milijuna kuna za održavanje zagrebačkih fontana, a javnim se pozivima upravo traži tko će raditi taj posao. Oni koji su zainteresirani za to da se brinu o fontanama pokraj Nacionalne i sveučilišne knjižnice mogu se javiti do 12. travnja, a za posao brige o ostalim vodenim kreacijama rok je 5. travnja.

Obaveza ponuditelja, kako stoji u dokumentaciji, jest da fontane obilazi svakodnevno, čisti ih, ali i popravi što god se pokvari. Količina materijala, opreme i rezervnih dijelova navedenih u troškovniku nije fiksna budući da je, kako u pozivu navode iz Grada, teško predvidjeti moguće kvarove i što je potrebno za sanaciju. Zato će odabrani ponuditelj, bude li to potrebno, morati nepredviđene narudžbe materijala pravdati zasebnom dokumentacijom.

Prema nalogu iz Grada odabrana će se tvrtka morati pobrinuti i da vodene razglednice kod NSK uvijek imaju “čistu i bistru vodu za piće”. Usto će regulirati vizualne efekte i njima upravljati, a po potrebi i reprogramirati sustav. U to, među ostalim, spada osvjetljavanje vodenog zastora, odnosno projekcije slika, što se u prosjeku radi osamdesetak puta godišnje, te reguliranje efekta magle, rotiranje i sinkronizacija mlazova uz, primjerice, taktove opere “Ero s onoga svijeta”... Grad će odluku o odabiru ponuditelja objaviti u roku od 120 dana od roka dostave dokumentacije.

U proteklih je pet godina, spomenimo, za održavanje atrakcija kod NSK bila zadužena tvrtka Vodotehnika koja je 2016. ondje i podigla tri od pet fontana te strojarnicu i kontrolnu sobu. Prije toga održavala ih je tvrtka Kristal bazeni fontane. O ostalih pedesetak fontana po metropoli također se dosad brinula Vodotehnika. Prije nekoliko je tjedana, podsjetimo, Grad javnim pozivom tražio i tko će održavati Spomenik domovini, u što je, među ostalim, spadala i briga o fontani ispod zida od staklene cigle u kojoj voda također mora biti dovoljno kvalitetna za piće.