Prvi tjedan kao veganka: Prvo sam napravila cimet rolice koje su me ispale jeftinije jer nisam koristila jaja

Počeci uistinu jesu teški i izazovni. Zato sam odmah se pripremila dok sam kročila u hrvatsku inačicu globalnog pokreta Veganuary, u sklopu najveće ekološke akcije u Hrvatskoj nazvane Rezolucija Z koju je pokrenuo Večernjak, da će biti kušnji i prepreka, ali jednako tako zanimljivo iskustvo. Prvi tjedan mog vege mjeseca, ukratko, prošao je relativno brzo i bezbolno, ali i začuđujuće ukusno.

Ono što mi je odmah proletjelo kroz glavu dok sam se prijavila za izazov jest da moram u kupnju pod hitno jer nemam u frižideru ništa vegansko. Barem sam tako mislila. Prokopajući hladnjak sam shvatila da zapravo imam puno povrća, voća, maslinovo ulje, pa čak i veganski maslac, samo što nisam to zamijetila do tad. Prvo što sam napravila su bile cimet rolice jer zašto ne bi desert došao na početku? Ispale su identične kao i one koje sam ranije radila, jedino što sam koristila veganski maslac i nisam ih premazala jajima na kraju. Čak su mi i cjenovno ispale jeftinije jer nisam jaja koristila.

Foto: Mateja Ježovita

Što se tiče mlijeka, znam da rižino izbjegavam u širokom krugu jer sam mu dala šansu već ranije, ali nikako mi ne odgovara. Bademovo je zato odlično, fino i kremasto, a našla sam na akciji i sojino koje je bilo devet kuna litra. Skuplje je od kravljeg, ali nije ni tolika razlika. Ono koje me ugodno iznenadilo je definitvno zobeno mlijeko. To je zapravo prednost u veganstvu što svaki dan i u svakom kolaču mogu koristiti drugačiju vrstu mlijeka koja, barem po meni, paše super uz različite stvari. Za kavu mi je, primjerice, najbolje zobeno i sojino, a bademovo za kolače. Dakle, kava je riješena. Za doručak sam nastavila zapravo jesti slično kao i dosad, zobene pahuljice, neko voće ili pak kruh i neki namaz. Doduše, ne mliječni, nego od povrća, ali je jednako ukusan i nekoliko kuna skuplji.

A od onih "konkretnih" stvari, složila sam, primjerice varivo s puno povrća koje je zapravo vrlo zgodno jer se može jesti dva ili tri dana, ovisno o tome koliko se pripremi. Također se vrlo jednostavno priprema. Dinsta se luk, dodaje se povrće, začini i zalijeva se s vodom. Ja sam dodala i malo crvenog vina, a ima i drugih trikova te sastojaka koji se mogu staviti te se lako pronađu na internetu. Zapravo je ova tranzicija na veganstvo bila dosta laka, ali to je možda do mene jer i inače mi je prehrana bogata povrćem i voćem pa često spremam, primjerice, razne krem juhe i nešto na žlicu. Doduše, nedostaje mi riba, ali trudim se ne misliti na to.

Foto: Mateja Ježovita

Na mail su mi, od Veganopolisa, odnosno hrvatske verzije Veganuaryja koju su pokrenuli Prijatelji životinja, svakog dana stizali novi recepti, savjeti i dosta informativna štiva o veganstvu i održivom načinu življenja, a dobila sam i svoju vegan buddyicu. Dodijeljena mi je Emanuela Poturica iz udruge koja je i sama dugogodišnja veganka. Odgovorila je na sva moja pitanja, koliko god možda se činila da su blesava, a čak je i prošetala do placa sa mnom te mi pokazala gdje ima veganskih restorana i kafića koji poslužuju biljno mlijeko. Sve preporuke, uzgred, za VeganKo u Masarykovoj gdje sam probala veganski burger s tartufima. Toliko sočan burger, moram priznati, nisam dugo jela.

Ono što me je iznenadilo jest da vegani izbjegavaju i palmino ulje jer je, kako mi je rečeno, industrija uzgoja palmina ulja glavni krivac za masovno krčenje šuma, uništavanje staništa brojnih životinja, klimatske promjene, okrutnost nad životinjama i zloupotrebu prava autohtonog stanovništva u zemljama u kojima se proizvodi.

"Velike površine svjetskih prašuma uništavaju se kako bi se napravile plantaže ovih palmi pri čemu se uništava bioraznolikost i ekosustav zemalja, posebno Indonezije i Malezije iz kojih dolazi 85 % palmina ulja, dok mnogim životinjskim vrstama zato prijeti izumiranje. Najugroženiji su orangutani, a zatim azijski slonovi, sumatranski nosorozi, tigrovi i medvjedi. Trenutačno se čak trećina svih vrsta sisavaca u Indoneziji smatra kritično ugroženima zbog neodržive proizvodnje palmina ulja te nasilnog krčenja životinjskih staništa. Više od 90 % staništa orangutana uništeno je u posljednjih 20 godina, a zbog proizvodnje palmina ulja svake godine ubije se 1000 – 5000 orangutana. Ranih 1990-ih u divljini ih je bilo oko 315 tisuća, danas ih je manje od 50 tisuća, najviše zbog palmina ulja. Neki su živi zapaljeni, a neke ubiju ljudi zaduženi za krčenje prašuma. U samo 75 godina, s lica Zemlje izbrisano je zbog industrije palmina ulja i 80 % sumatranskih slonova. Zato čitaj deklaracije i izbjegavaj proizvode s palminim uljem", navode iz udruge Prijatelji životinja.

Pratite svaki tjedan novi dnevnik sudjelovanja Mateje Ježovite u Vegenaryju.