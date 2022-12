Prvi put u Hrvatskoj: Na China Film Festivalu možete pogledati osam naslova do sredine veljače

Projekcija znanstveno-fantastičnog ostvarenja "The Wandering Earth", koji je snimljen 2019. godine, otvara prvi China Film Festival u Hrvatskoj, koji se od sutra pa sve do 17. veljače održava u prostoru Cinestara u novozagrebačkom Avenue Mallu.

Na domaća platna donosi osam recentnih naslova kineske kinematografije, a ulaz na sve projekcije je besplatan. U siječnju će se tako gledati komedija "Pegasus", akcijski hit "The Climbers" i animirani film "Nezha", a veljaču će obilježiti drama "Looking up" i avanturističko-fantastična uspješnica "A Writer's Odyssey".

Prikazat će se i animirani film "White Snake" te akcijsko-avanturističko ostvarenje "Shadow", koje će zatvoriti festival. Organizatori manifestacije su Konfucijev institut Sveučilišta u Zagrebu i Guang Hua Cultures et Media grupacija.