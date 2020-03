Provjerili smo kakvo je stanje s higijenskim sredstvima u zagrebačkim školama

Ljubavi, molim te, pazi da ti djeca baš previše ne dišu u facu i, kad god imaš priliku u školi, operi ruke sapunom i toplom vodom, poručila je svome sinu poznata meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar. Ali, mama, u školi nema ni sapuna ni tople vode, odgovorio je osnovnoškolac. Svoju priču podijelila je na Facebooku, uz komentar: “To je Hrvatska.”

Gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću ovakva je informacija tek puka izmišljotina pa je na pitanje imaju li škole dovoljno higijenskih potrepština zamolio novinare “da ne rade priču ni od čega” jer, kako navodi, sapuna ima dovoljno. Kao “stručnjak za dezinfekciju” u jeku “koronafobije” istim je novinarima objasnio kako se on prao u lugu od drveta.

Video: Alemka Markotić u studiju Večernjeg lista odgovarala na pitanja čitatelja o koronavirusu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Bio sam zdraviji nego danas i mlađi. Prat ćemo ruke lugom, ali ne u zagrebačkim školama. Nabavljam lug sa sela – komentirao je Bandić, inače veliki ljubitelj luga. Predsjedniku zagrebačkog SDP-a Gordanu Marasu nakon gradonačelnikove izjave nije bilo do razgovora o alternativnim zamjenama za sapun pa je pozvao Bandića da za prevenciju širenja koronavirusa gradskim vrtićima i školama osigura dodatnih 40 milijuna kuna.

– U ovom trenutku 150.000 djece u vrtićima te u osnovnim i srednjim školama u Zagrebu nema osnovne higijenske uvjete. S obzirom na to da u Zagrebu plaćamo najveći prirez u državi, to jednostavno više ne možemo tolerirati – kazao je Maras. No, unatoč nezadovoljstvu roditelja u nekim osnovnim školama poručili su nam da razloga za kritiziranje nema. – Svi su toaleti opskrbljeni, a sve učionice imaju sredstvo za dezinfekciju – kazali su iz Osnovne škole Jordanovac, a stanje nije alarmantno ni u OŠ Frane Krste Frankopana.

– Svega ima dovoljno, a cijela se škola dezinficirala – poručila je ravnateljica Jadranka Bjelica. OŠ Lovre pl. Matačića primjerice nema toplu vodu, ali ravnatelj Tomislav Milek napomenuo je da su se za svaki razred pobrinuli pronaći dezinfekcijska sredstva koja se apliciraju na suhu kožu. Međutim, zagrebački HSLS smatra da nedostatak tople vode itekako velik problem u suzbijanju širenja zaraze pa se odlučio za prijavu Bandića Državnom inspektoratu kako bi se, kako navode, utvrdilo činjenično stanje.

– U pojedinim zagrebačkim školama nema ni tople vode ni sapuna, a ni sanitarni čvorovi nisu adekvatno održavani. Usto, određene zagrebačke škole ne ispunjavaju osnovne higijenske uvjete i samim time ne mogu kvalitetno provesti naputak Ministarstva zdravstva o postupanju u preventivnom širenju virusa COVID-19 – poručio je Darko Klasić, potpredsjednik zagrebačkog ogranka stranke. Ured gradonačelnika to je negirao pa priopćio da “kontinuirano vodi brigu o opremljenosti škola i vrtića”, kao i da je Gradski ured za obrazovanje još 26. veljače zatražio žurnu organizaciju roditeljskih sastanaka. Roditelji, napominju, nisu dužni osiguravati higijenske potrepštine ni vrtićima ni školama.