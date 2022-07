Podvožnjakom u Gajnicama će se ipak prometovati tjedan dana duže

Zbog sanacije željezničkog podvožnjaka Škorpikova, podvožnjakom u ulici Dubravica, koji je trebao biti otvoren do 11. srpnja, ipak će se moći prometovati tjedan dana duže.

Promet će se odvijati kao i do sada, od 5 sati ujutro do 14 sati poslijepodne moći će se vozilima kretati od Huzjanove prema Samoborskoj, a od 14 do 5 sati u obrnutom pravcu.

Dubravicom će se i dalje prometovati prema privremeno postavljenoj regulaciji uz asistenciju prometnog redarstva.