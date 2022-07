Pripremite živce: Zagrebački Most slobode ovog će vikenda biti potpuno zatvoren za promet

Od petka u 20 sati pa sve do ponedjeljka u 4 ujutro za sav će promet biti zatvoren Most slobode, javljaju u Gradu. Razlog je, dodaju, kako bi se kvalitetno mogli izvesti radovi betoniranja i varenja prijelaznih naprava na mjestu prekida, što zbog vibracija nije moguće izvoditi pod prometnim opterećenjem.

Ovo su obilazni pravci

1) Hrvatske bratske zajednice - Slavonska avenija - Avenija M. Držića - Most mladosti - Avenija Dubrovnik - Avenija V. Holjevca i obratno

2) Hrvatske bratske zajednice - Slavonska avenija - Savska cesta - Jadranski most - Avenija Dubrovnik - Avenija V. Holjevca i obratno

Prilikom predmetnih radova bit će omogućeno kretanje pješaka i biciklista na istočnoj strani mosta, a promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji, poručuju u Gradu te napominju da će biti još takvih zatvaranja za sav promet, što će pravovremeno javiti.

Zbog nove situacije ovog će se vikenda promijeniti i regulacija ZET-ovih autobusa za Novi Zagreb i druge kvartove te Veliku Goricu. Regulacija se odnosi na linije 166 (Glavni kolodvor – Donji Dragonožec), 219 (Glavni kolodvor – Sloboština), 220 (Glavni kolodvor – Dugave), 221 (Glavni kolodvor – Travno), 229 (Glavni kolodvor – Odra – Mala Mlaka), 234 (Glavni kolodvor – Kajzerica – Lanište), 241 (Glavni kolodvor – Veliko Polje), 242 (Glavni kolodvor – Podbrežje), 243 (Glavni kolodvor – Kajzerica), 268 (Glavni kolodvor – Velika Gorica), 310 (Glavni kolodvor – Petrovina), 311 (Glavni kolodvor – Cerovski vrh) i 313 (Glavni kolodvor – Vukomerić) prometovati djelomično izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linije 234 i 243:

Glavni kolodvor – redovnim trasama do raskrižja Hrvatske bratske zajednice i Slavonske avenije – (lijevo) Slavonska avenija – (petlja desno) Avenija Marina Držića – Most mladosti – (desno) Avenija Dubrovnik – (desno) Avenija Većeslava Holjevca – (lijevo) Ulica Joszefa Antalla – i u nastavku uobičajenim trasama do odredišta

u smjeru Glavnog kolodvora – redovnom trasom do raskrižja Ulice Joszefa Antalla i Avenije Većeslava Holjevca – (desno) Avenija Većeslava Holjevca – (lijevo) Avenija Dubrovnik – (lijevo) Most mladosti – Avenija Marina Držića – (petlja desno) Slavonska avenija - (desno) Ulica Hrvatske bratske zajednica – i u nastavku redovnim trasama prema Glavnom kolodvoru

Na izmijenjenom dijelu trase autobusne linije se neće zaustavljati na usputnim stajalištima osim na autobusnom stajalištu N.S. knjižnica na Slavonskoj aveniji u smjeru istoka, i na autobusnom stajalištu Bundek u smjeru juga.

Autobusne linije privremeno neće koristiti autobusna stajališta N.S.knjižnica u smjeru juga i autobusno stajalište Bundek u smjeru sjevera.



Linije 219, 220 i 229:

Glavni kolodvor – redovnim trasama do raskrižja Hrvatske bratske zajednice i Slavonske avenije – (lijevo) Slavonska avenija – (petlja desno) Avenija Marina Držića – Most mladosti – (desno) Avenija Dubrovnik – (lijevo) Ulica Savezne Republike Njemačke – i dalje uobičajenim trasama prema odredištima

u smjeru Glavnog kolodvora – redovnim trasama do Avenije Dubrovnik – (desno) Avenija Dubrovnik – (lijevo) Most mladosti – Avenija Marina Držića – (petlja desno) Slavonska avenija – (desno) Ulica Hrvatske bratske zajednice – i u nastavku redovnim trasama prema Glavnom kolodvoru.

Na izmijenjenom dijelu trase autobusne linije se neće zaustavljati na usputnim stajalištima osim na autobusnom stajalištu N.S. knjižnica na Slavonskoj aveniji u smjeru istoka i autobusnog stajališta Središće na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka.

Autobusne linije privremeno neće koristiti autobusno stajalište N.S.knjižnica u smjeru juga i obostrano autobusno stajalište Bundek.

Linije 166, 221, 241, 242, 268, 310, 311 i 313:

Glavni kolodvor – redovnim trasama do raskrižja Hrvatske bratske zajednice i Slavonske avenije – (lijevo) Slavonska avenija – (petlja desno) Avenija Marina Držića – Most mladosti – (desno) Avenija Dubrovnik – (lijevo) Avenija Većeslava Holjevca – u nastavku redovnim trasama prema svojim odredištima

u smjeru Glavnog kolodvora – redovnim trasama do Avenije Dubrovnik – (desno) Avenija Dubrovnik – (lijevo) Most mladosti – Avenija Marina Držića – (petlja desno) Slavonska avenija – (desno) Ulica Hrvatske bratske zajednice – i dalje uobičajenim trasama do Glavnog kolodvora

Na izmijenjenom dijelu trase autobusne linije se neće zaustavljati na usputnim stajalištima osim na autobusnom stajalištu N.S. knjižnica na Slavonskoj aveniji u smjeru istoka i na autobusnom stajalištu Muzej suvremene umjetnosti na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka.

Autobusne linije privremeno neće koristiti autobusno stajalište N.S.knjižnica u smjeru juga i obostrano autobusno stajalište Bundek.