Pripremite se za ludi ulični festival: Svi pod mus' na Cu'fus u Samoboru od 19. do 21. svibnja

Cirkuski ulični festival u Samoboru u svom će se dvanaestom izdanju održati od 19. do 21. svibnja na Trgu kralja Tomislava i u parku kod tamošnjeg muzeja. Međunarodna je to manifestacija na koju pozivaju geslom "Svi pod mus' na Cu'fus!", ulaz je besplatan, no primaju se donacije u šešir, a i ove godine donosi bogat trodnevni program.

Uživat će se u predstavama, radionicama cirkuskih vještina, glazbenome programu, prezentacijama, prvoga je dana "Eksperimentalni petak", a tu su i dječji Cu'fusek, kabaret, Chillibar... Nastupaju, među ostalima, domaće skupine Tricycle trauma, Loop Cirkus i Cirkorama, kao i Circooltura iz Švicarske, Krumppir iz Venezuele i 4 Monkeys iz Italije. Manifestaciju organizira udruga Cirkultura uz potporu Grada, samoborske Turističke zajednice, Zagrebačke županije i Ministarstva kulture.