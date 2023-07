Prijave štete ne prestaju pristizati, ima ih više od 4000. Grad: Ovo je zasad posljednje priopćenje...

Otklanjanje posljedica prošlotjednih olujnih nevremena nastavlja se i dalje, uz maksimalan angažman svih gradskih službi, javljaju iz Grada. I dalje se zbrajaju posljedice olujnog nevremena, a s obzirom na to da je sinoć i preksinoć ponovno bilo kiše, grmljavine, vjetra, a ponegdje i tuče, nedvojbeno je da bi toga moglo biti još.

Promet

Zbog slijevanja oborinskih voda te nanosa ostataka granja i lišća prema skretničkom uređaju, jutros u 5 sati došlo je do iskliznuća tramvaja na raskrižju Trga žrtava fašizma i Ulice kralja Zvonimira, no promet je ponovno uspostavljen nakon 40 minuta. Zbog pada stabla na cestu, jutros je privremeno bila obustavljena i autobusna linija 129 Kuniščak-Šestinski dol, no nakon intervencije vatrogasaca, linija je ponovno uspostavljena u 10.50. Danas popodne se tramvajski i autobusni promet odvija redovito. Obavljen je i redovni mjesečni servis žičare, koja također radi redovno.

Sustav prijava šteta građana

Zaprimljene su 4003 prijave štete od strane građana. Gradski timovi su do sada obišli 742 prijavljene lokacije. Građani i dalje mogu prijavljivati štetu putem aplikacije na web stranicama Grada Zagreba. GSKG je zaprimio 747 prijava štete, od čega se 494 odnose na štete na krovištima.

Interventno je sanirano njih ukupno 382, a u radu je preostalih 112. Sedam najvećih oštećenih krovišta u Susedgradu (2), Trešnjevci, Sesvetama, Črnomercu, Dubravi i Maksimiru sanirano je ili je sanacija u tijeku. Na interventnim sanacijama krovova je trenutno angažirano 86 izvođača, a još njih 130 na ostalim radovima (vodovodne i odvodne instalacije, elektroinstalacije, strojarstvo, građevinsko-obrtnički radovi).

Sljedeći korak za višestambene zgrade je prikupljanje ponuda za trajne sanacije koje putem predstavnika stanara provode upravitelji zgrada, na trošak osiguravatelja. Prije nego izvođači radova krenu u trajne sanacije, nužno je da suvlasnici daju suglasnost na radove i troškovnik. Što se tiče šteta na automobilima, potrebno je da građani pozovu policiju kako bi ona napravila zapisnik o šteti.

Parkovi i rekreativne površine

Građane i dalje molimo da zbog vlastite sigurnosti izbjegavaju posjete parkovim, dječjim igralištima, i rekreativno-sportskim objektima, zbog mogućnosti daljnjeg lomljenja pojedinih grana oštećenih stabala.

Daljnja komunikacija

Nakon današnjega dana, Grad Zagreb prestaje slati dnevna priopćenja, ali će i dalje o svim važnim informacijama nastaviti izvještavati javnost.

