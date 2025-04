Predizborna kozmetika ili dobri potezi? Zagrebačka vlast na ovih šest lokacija priprema potpuno nove regulacije

Kozmetički zahvati, predizborna obećanja ili prometna renesansa koja će smanjiti gužve? Rasprava je to koja se zakotrljala nakon što je resorni gradski pročelnik Andro Pavuna prošloga tjedna najavio projekte za povećanje protočnosti prometa na četiri frekventne lokacije. A stručnjak i stalni sudski vještak za promet Goran Husinec, s kojim smo analizirali planirane zahvate, drži da je riječ o izgubljenoj utrci s vremenom.

– Koliko god da se potezima poput ovih promet korigira i na nekoj se točki, recimo, protočnost poveća 10 posto, dok se oni realiziraju prođe podosta vremena tijekom kojeg se broj vozila i pritisak poveća 10 posto pa ste u najboljem slučaju na nuli – objašnjava Husinec. Matematika je, dodaje, u ovom slučaju neumoljiva jer je u jednadžbi s jedne strane broj vozila, a s druge propusnost prometnica.

– Malim zahvatima propusnost se povećava, što je dobro, ali bez pravih infrastrukturnih pomaka to je slaba utjeha. Rješenje bi bilo više oslanjanja na željeznicu i njezina bolja integracija u prometni sustav, poput gradnje podzemne mreže. No moramo razmišljati i izvan okvira samog prometa jer je ključ za manje gužve ograničenje gradnje, pogotovo u već urbaniziranim prostorima kao što je centar grada – govori Husinec.

Predstavljena prometna rješenja kojima gradska vlast planira olakšati život stanovnicima metropole izazvala su i brojne komentare na društvenim mrežama u kojima se dio Zagrepčana pobunio da su mjesta zagušenja poput Lučkog, Sesveta ili Slavonske avenije na Krugama i Vrbiku zanemarena. No što će se zapravo raditi i koji su realni rokovi? Prema najavama, šest zahvata trebalo bi biti realizirano do sljedećeg proljeća, a gledajući hodogram aktivnosti, prošli tjedan prezentirana su idejna rješenja, što znači da još treba izraditi projektnu i izvedbenu dokumentaciju te provesti natječaje za izvođače radova, što su koraci koji traju, pogotovo ako dođe do žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, što dosad nije bio rijedak slučaj. Na pitanje o ukupnim troškovima pročelnik Pavuna odgovorio je da procjena još ne postoji, što bi također značilo da projekti nisu pred izvedbom.

Najbrže bi pak, kako se moglo čuti, trebao biti dovršen zahvat na raskrižju Zagrebačke ceste i avenije, za koji već i postoji procjena troškova od 150 tisuća eura. Plan je do jeseni u razini Sky Officea postaviti pametni semafor koji će omogućiti da vozači sa Zagrebačke ceste skrenu u Ulicu Roberta Frangeša Mihanovića i zatim odande lijevo prema centru grada. – Time će se rasteretiti raskrižje Zagrebačke na kvadrat, kako ga volim zvati, a avenija se neće usporiti novim semaforom jer će on biti usklađen sa zelenim valom koji ondje već funkcionira – objasnio je Pavuna.

Do jeseni je obećana i realizacija takozvanog "turborotora" u Zapruđu. U prijevodu, na mjestu postojećeg kružnog toka dodat će se jedan unutarnji trak i promijeniti prometna regulacija. Turborotor znači da se prije ulaska u kružni tok odabire prometni trak i on zadržava pravac, odnosno nema prestrojavanja unutar rotora, što u Zapruđu sada nije slučaj.

– To je dobar potez. Kružni tokovi svakako su sigurniji od običnih raskrižja, a turborotor smanjuje mogućnost sudara zbog pogreške vozača unutar raskrižja. Dakle, on je sigurnije rješenje – kaže Husinec. Koliki će iznos biti utrošen za preinaku, nije poznato, a nerijetki vozači iz tog dijela grada ističu i da je problematičan širi prsten Zapruđa, pogotovo s gradnjom Sarajevske i novoga ulaza u grad, što će na rotor dovesti velik broj vozila pa se dio njih pita rješava li se ovim zahvatima uzrok.

– Nove ceste i mostovi rješenje su za manje gužve, a izlaz za velike opterećene prometnice je denivelacija u dvije razine – govori Husinec, koji smatra da se neće postići velik pomak najavljenim dodavanjem trakova za skretanje na raskrižja Slavonske avenije s Ulicom sv. Ivana, Čulinečkom i Glavaševićevom. Usto je novi projekt na potonjem raskrižju, kod Zelene tržnice, odustajanje od višemilijunske denivelacije koju je Grad najavljivao, ali se više ne spominje.

Naposljetku, nakon obnove proširit će se i kapacitet Jadranskog mosta, koji će dobiti dodatna dva traka na raskrižju na Selskoj u smjeru grada te isto toliko u pravcu Novog Zagreba. Velika rekonstrukcija trebala bi donijeti i skretnicu za tramvaje, koja bi tako prvi put nakon više od 40 godina ZET-ovim sustavom povezala Novi Zagreb, Jarun i naselja zapadnog dijela grada, a o inicijativi za taj zahvat pisali smo još lani. Povećanje prometne protočnosti gradska vlast namjerava ostvariti i nastavkom ugradnje pametnih semafora, tempom stotinu njih svake godine, a u planu je od jeseni aktivirati dinamičku signalizaciju na Vukovarskoj kod Trešnjevačkog placa te na Ribnjaku.