Počinje izložba najfotografija međunarodnog uličnog festivala Cest is d’Best

Izložba je otvorena do 27. srpnja 2023., radnim danom od 10 do 20 sati. Ulaz je slobodan. Najpoznatiji hrvatski ulični festival, Cest is d’Best ove godine je priređen po dvadesetsedmi put od 25. do 28. svibnja 2023. godine na trgovima u centru grada: Jelačić placu, Cvjetnom placu, u Bogovićevoj ulici, na Strossu, u Tkalči i na Zrinjevcu. Festival je stanovnicima, posjetiteljima i gostima grada Zagreba ponudio više stotina sati besplatnog zabavnog, kulturnog, sportskog, kazališnog, dječjeg i edukativnog programa u kojemu su svoje vještine i talente pokazali brojni likovni, glazbeni i scenski umjetnici (lutkari, mađioničari, performeri, akrobati, plesači i drugi) iz Hrvatske i svijeta.

Kraljevi ulice, osnivači i organizatori festivala (osnovan je 1997. godine) su u sklopu programa kojeg su organizirali u suradnji s Fotoklubom Zagreb i Fotogalerijom Narodnog sveučilišta Dubrava, nakon trogodišnjeg prekida obnovili natječaj i izložbu najuspješnijih fotografija snimljenih na festivalu, poznatom po nazivu – Najfotografija međunarodnog uličnog festivala Cest is d’Best.

Na temelju poziva Kraljeva ulice, prvi natječaj i izložbu je idejno osmislio i organizirao Fotoklub Zagreb davne 2009. godine u okviru 13. Međunarodnog uličnog festivala Cest is d’ best. Od tada se ova manifestacija održava jednom godišnje u prvoj polovici lipnja s izuzetkom trogodišnjeg prekida uzrokovanog epidemijom koronavirusa Covid-19.

Manifestacija se u načelu odvija kroz kreativni proces fotografskog estetskog dokumentiranja zasnovanog na načelima transparentnosti, javnosti organiziranja, otvorenosti, slobodi fotografskog stvaralaštva, stručnosti i anonimnosti žiriranja, na kvalitetnoj pripremi i organizaciji izložbe i promociji fotografije i fotografskog stvaralaštva.

Zbog različitih okolnosti, Fotoklub Zagreb, nije sudjelovao u organizaciji ove manifestacije od 2010. do 2019. godine odnosno od 14. do 23. festivala Cest is d’Best-a. U tom vremenu su Kraljevi ulice organizaciju natječaja i izložbe povjerili organizacijskom timu sastavljenom od članova Fotokluba Zagreb u sastavu: Dijana Nazor, Čedomil Gros i Vinko Šebrek.

Najveći broj rečenih izložbi organizirane su i priređene u suradnji s Fotogalerijom Dubrava Narodnog sveučilišta Dubrava, koja je uz organizacije postava i prezentaciji izložbi znatno doprinijela i promociji aktualnih kretanja u fotografskom stvaralaštvu, a posebno promociji najboljih i najuspješnijih fotografija i njihovih autora s proteklih festivala. Valja istaknuti i to, da se je Fotoklub Zagreb ponovno u uključio u organizaciju Najfotografije 2019. godine.

Pripreme i organizaciju natječaja i izložbe Najfotografije, ovogodišnjeg 27. međunarodnog uličnog festivala Cest is d’ Best 2023 zajedno su organizirali Kraljevi ulice, Fotoklub Zagreb i Fotogalerija Dubrava Narodnog sveučilišta Dubrava prema već uhodanom tradicionalnom i funkcionalnom modelu manifestacije. Tema natječaja je bila slobodna, kako po motiviki (prizori, događanja i zanimljivosti na festivalu) tako i po načinu i formi stvaranja fotografskih djela od snimanja do postprodukcije.

Cilj i svrha natječajai izložbe je ostao nepromijenjen; prikazati fotografsko znanje, vještinu, izražajni talent, sklonost umjetničkom izražaju, a posebno senzibilitet za reportersku, uličnu i kazališnu fotografiju sudionika manifestacije.

Želja organizatora i stručnih suradnika je bila da, kao nekad, potaknemo što više posjetitelja festivala, zaljubljenika fotografije da fotografiraju i da sudjeluju u natječaju, da kvalitetnom selekcijom izdvojimo najbolja fotografska djela i da s izložbom Najfotografije potaknemo kvalitetan i suvremen fotografski izražaj u fotografiranju i fotografskom stvaralaštvu zaljubljenika u fotografiju i fotografsko stvaralaštvo.

Na natječaj za najbolju fotografiju se javilo 24 natjecatelja s 94 fotografije. Kao što je i očekivano na natječaj su pristigle motivski raznovrsne fotografije, različitih tehnika i pristupa s akcentom na dokumentaristički i reporterski pristup, dok je eksperimentiranje ili konceptualno promišljanje bilo manje zastupljeno nego ranijih godina. Očito je na takav pristup kod većine autora utjecala priroda aktualne fotografije nastale preplitanjem umjetničke i komercijalne fotografije.

Prispjele radove je selektirao tročlani žiri sastavljen od istaknutih autora, članova Fotokluba Zagreb u sastavu: Miljenko Marotti, Neda Rački i Tvrtko Ujević koji su odabrali 47 najboljih fotografija od 18 autora i koje su prezentirane na ovoj izložbi. Žiri je istovremeno iz ovog fundusa odabrao najbolje fotografije, kojima je dodijelio tri nagrade i tri pohvale.