'HDZ je najjača stranka u zemlji. Drugi stalno rade neku krizu i dramu...'

Zagrebački HDZ obilježio je u četvrtak 29. obljetnicu osnutka, a predsjednik hrvatske Vlade i stranke Andrej Plenković rekao je na svečanosti kako je HDZ najjača politička stranka u Hrvatskoj i to je poticaj da bude još odgovornija, ustrajnija, angažiranija i učinkovitija na ostvarivanju svojih ciljeva.

"HDZ je najjača politička stranka u zemlji, unatoč tome da smo u mandatu ove vlade zakoračili u treću godinu obnašanja ove odgovorne uloge za domovinu, rejting HDZ je toliko viši od SDP-a kao glavne opozicijske stranke da je on došao praktički na duplo, to nismo imali godinama", kazao je Plenković. Naglasio je kako je to poticaj da na lokalnoj i nacionalnoj razini HDZ bude još odgovorniji, ustrajniji, angažiraniji i učinkovitiji na ostvarivanju svojih ciljeva .

Kao glavne ciljeve izdvojio je jačanje nacionalne sigurnosti, gospodarstva, društvene solidarnosti i političke stabilnosti.

Posebno je pohvalio rad Hrvatskog sabora koji je u zadnjih 12 radnih dana usvojio niz zakona istaknuvši kako se tu pokazuje razlika između HDZ-a i drugih stranka.

"Vidite gdje radimo razliku između HDZ-a i drugih stranaka - dok su drugi incidentni, rade stalno neku krizu, rade dramu, a u zadnje vrijeme i grublje se ponašaju prema dužnosnicima koji predsjedavaju Saborom, HDZ je kao što je i planirao, donio rebalans proračuna i proračun, mirovinsku i poreznu reformu, objedinio brojne agencije.......", rekao je Plenković.

"Ne žalimo se, ne prebacujemo odgovornost na drugoga nego uzimamo sve te zadaće na svoja leđa i tražimo rješenja i tu je ta ključna razlika. Ne podilazimo populizmu, difamacijama, lažnim informacijama, ne plašimo hrvatski narod, ne varamo svoje biračko tijelo već obrnuto radimo sve ono što smo obećali", kazao je, dodavši kako tu spada i Konvenciji o zaštiti žena od nasilja i nasilja u obitelji i Globalni kompakt o migracijama.

Predsjednik zagrebačke organizacije HDZ-a i zagrebačke Gradske skupštine Andrija Mikulić osvrnuo se na nedavno usvajanje proračuna Grada Zagreba u Gradskoj skupštini naglasivši kako je na tom primjeru HDZ pokazao i dominaciju i stabilnost.

"Neke manjinske stranke pokušale su rušiti vlast u Gradu Zagrebu, a što je najžalosnije, nekih pojedinaca ne bi ni bilo da ih HDZ nije izbacio na scenu. Prvo što su oni učinili napustili su HDZ u prvom zavoju, a kao drugo pokazali su se zelenima za politiku, političkim marginalcima ", kazao je Mikulić.

Usporedivši poziciju HDZ-a u Zagrebu u odnosu na posljednjih sedam godina istaknuo je kako je HDZ danas "uz bok gradonačelniku Zagreba i diktira procese u gradu", te da mu je cilj postati najjača politička opcija u Gradu Zagrebu.

Predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a "dr. Franjo Tuđman" Mario Kapulica prisjetio se početaka osnivanja HDZ-a te kao najvažniju vrijednost HDZ-a i on naglasio stabilnost za koju ističe da ju mora zadržati ubuduće.

Na obilježavanju te obljetnice - uz mnoge članove stranke, osnivače, saborske zastupnike i ministre te državne tajnike, bili su zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brkić, glavni tajnik HDZ-a i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner, politički tajnik HDZ i ministar uprave Lovro Kušćević.