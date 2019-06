Parižani dobivaju noćno kupanje i hladne sobe, a mi?

Kad se živa u termometru u podne popne do 31 stupnja, koriste se svi dostupni rekviziti ne bi li se sklonilo od vrućine. Vade se šeširi i šilterice, neki rastvaraju i kišobrane, drugi se drže hlada, a poneki stanovnici skinu se do gaća ne bi li osvježenje potražili u gradskim fontanama. Toplinski val, koji je zahvatio cijelu Europu, svoj će vrhunac doseći danas i sutra kada će se temperature u glavnom gradu penjati do 36 celzijevaca.

Na bazenima “Odmorko”

U nekim europskim gradovima bit će još gore, a stručnjaci upozoravaju da će “real feel”, odnosno stvarni osjećaj temperature biti i sedam stupnjeva viši od onog koji budu pokazivali termometri, i to zbog visoke vlage. Na razne se načine pripremaju u inozemstvu za toplinski udar, pa je u Pragu ovih dana kamion s prskalicama rashlađivao prolaznike. U Španjolskoj su odgođeni ispiti, a u Francuskoj su u općinskim zgradama postavljene tzv. “hladne sobe”. Na ulicama Pariza postavljene su dodatne fontane za piće, a otvoreni su i bazeni za noćno kupanje. No to nije moguće organizirati u Zagrebu, upozoravaju iz gradske ustanove Upravljanje sportskim objektima, i to isključivo iz sigurnosnih razloga.

– Ni jedan naš bazen nema podvodnu rasvjetu, a naročito bi to bio problem kod olimpijskog bazena na Šalati, gdje je dubina gotovo šest metara. Našim spasiocima to bi jako otežalo posao – govore u ustanovi. Bazeni će raditi prema redovnom radnom vremenu, a jučer je na Šalati, Mladosti, Utrini, Jelkovcu, Iveru i Sveticama počeo program “Odmorko”, za učenike osnovnih i srednjih škola. Dodatno se, pak, Zagrepčani rashlađuju i kuglicama sladoleda, hladnom lubenicom, a poveća se i potrošnja vode na “francekima” smještenima na javnim gradskim površinama. Svježu vodu može se piti i njome rashladiti i na zagrebačkim tržnicama, gdje stoje javne česme. Posebnu brigu o životinjama vode u Zoološkom vrtu, gdje, primjerice, madagaskarski lemuri već tradicionalno dobivaju voće u ledu, emue se tušira hladnom vodom, a morskim lavovima se postavlja tenda iznad bazena kako bi ih sklonila od sunca. Za pripadnike ljudske vrste najsigurnije je, pak, skloniti se na klimatizirano. Ako postoji ta mogućnost. Jer u autobusima i tramvajima Zagrebačkog električnog tramvaja klima je, smatraju Zagrepčani, poput čudovišta iz Loch Nessa. Navodno postoji, no nitko je nije vidio, odnosno osjetio. O problemima u neklimatiziranim autobusima u kojima temperature dosežu i do 40 °C pisao je i Večernji list, a jučer je ponovno na “vruće” stanje u javnom prijevozu upozorio i Sindikat Zagrebačkog holdinga-ZET Zagreb.

– Obavijest upravi ZET-a i Zagrebačkog holdinga te Gradu Zagrebu – stiglo je ljeto. Normalno bi bilo očekivati da znaju za takvu vremensku prognozu i da ih dolazak vrućina “nije iznenadio u lipnju”. Očekujemo da se zaštite radnici koji su izloženi toplinskom valu i rade na otvorenom (ZET, Zagrebačke ceste, Zrinjevac, Čistoća itd.), svi oni radnici koji rade u zatvorenim prostorima bez klima-uređaja (radionice, servisi, uredi), ali i da sva vozila u javnom gradskom prijevozu imaju ispravne klima-uređaje – ističu u sindikatu, iz kojega su najavili kako će danas Zagrebom prometovati samo tramvaji s klimom. S obzirom na najavljene visoke temperature, kažu, takva je naredba stigla od direktorice ZET-a Ljube Žgele. Možda ju je potaknuo i gradonačelnik Milan Bandić, koji je jučer ustvrdio kako dosad pojma nije imao da javni prijevoz nema klime te je najavio slanje inspekcije u tramvaje i autobuse.

Izbjegavajte alkohol

Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” upozoravaju da je najbitnije rashladiti svoj dom, piti dovoljno tekućine, izbjegavati alkohol i jesti lagane, ali češće obroke. Rashladiti se može i tako da se tijelo zamata u hladne, mokre ručnike.